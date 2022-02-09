Прокуратура потребовала ускорить расселение аварийного общежития в Челябинске

Ранее жильцы жаловались на плачевное состояние дома

Прокуратура Челябинска проверила соблюдение жилищного законодательства при расселении жителей многоквартирного дома № 5 по улице Челябинского Рабочего. Третий год дом является аварийным и подлежащим сносу. Расселить жильцов потребовали в более короткий срок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия по расселению запланированы на 2027 год, дом включен в реестр аварийного жилищного фонда города Челябинска. Проверка показала, что состояние дома и несущих конструкций ухудшилось, что отражается на проживании в нем.

По результатам обследования дома, проведенного 2 февраля 2022 года, определено наличие необходимости вынесения на заседание Комиссии вопроса о первоочередном переселении жильцов. Однако на сегодня решение еще не принято.

«Распоряжение администрации города Челябинска в части срока расселения многоквартирного дома нарушает права граждан на благоприятную среду проживания. Установление такого длительного срока для расселения (2027 год), не отвечающего принципу разумности, влечет дальнейшую эксплуатацию данного дома, состояние которого грозит обрушением и может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверки прокурором внесено представление главе Челябинска об устранении выявленных нарушений.

Напомним, активисты обратились в прокуратуру, Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию, а также к городским и районным властям по факту коммунальных проблем в общежитии на улице Челябинского Рабочего, 5 в Челябинске.