Администрация Чебаркуля прокомментировала ситуацию вокруг разрушающегося дома на Электростальской

По словам заместителя главы жители намеренно поднимают шумиху.

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Перегородку в многострадальном доме № 7 на Электростальской в Чебаркуле восстановят за счёт средств, собранных на содержание общего имущества. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил заместитель главы по городскому хозяйству Олег Еремин.

«Мы не первый год уже слышим об этом доме. Да, дом проблемный, даже часть жителей можно отнести к категории неблагополучных, но основные собственники квартир добропорядочные граждане. Хотя и те, и другие практически не оплачивают ни за тепло, ни за воду. На сегодняшний день долг составляет порядка 1,5 миллионов рублей только за отопление», — заявил заместитель главы Чебаркуля по городскому хозяйству Олег Еремин.

Представитель администрации подчеркнул, что с 2014 по 2017 год у дома не было управляющей компании, а собственники не спешат платить за содержание. По словам местных властей, жильцы здания на Электростальской хотят, чтобы его признали аварийным, что позволит им получить квартиры в новостройке.

«В соответствии с жилищным кодексом собственники помещений несут бремя расходов на содержание общего имущества. В данном доме с 2014 по 2017 год не было управляющей компании. Если в 2018 году зашла УК, то за год, отработав на этом доме, собираемость составляла не более 7%, то есть 4 000 от начисленных 27 000. Несмотря на это администрация принимает все меры, чтобы не привести дом к аварийной ситуации. В 2019 году проведено обследовано технического состояния дома. Данное обследование показало, что объект оценки не признан аварийным и не подлежит сносу или реконструкции», — добавил Олег Еремин.

Администрация обращалась к регоператору с просьбой о переносе капремонта на более ранний срок, но из-за низкой собираемости платежей был получен отказ. Также управление ЖКХ проводило собрания с жителями по поводу управления зданием, но, как уверяют в администрации, из-за нежелания собственников разговоры не привели к положительным результатам. При этом в администрации заявляют, что выполняют работы по содержанию дома.

«Хочется отметить, что в рамках подготовки к отопительному сезону 2019 — 2020 года, администрацией были выполнены такие работы как: откачка воды из подвалов, замена трубопровода в подвальном помещении, тепловых сетей, водопровода. В летний период 20-го года заменён силовой автомат на пятом этаже, выполнена прочистка трубопровода ливневой канализации. По подготовке к отопительному сезону, который нам предстоит, 8-9 сентября будет проведено гидравлическое испытание систем отопления, выявленные недостатки будут устранены. Думаю, к 15-му сентября мы подготовим дом», — подчеркнул Олег Еремин.

Напомним, ранее жители дома обращались за помощью к уполномоченному по правам человека. Юлия Сударенко попросила власти Чебаркуля принять меры по устранению проблемы.