В Челябинске прокуратура проверит состояние старого общежития на улице Мира

Жильцы пожаловались на условия проживания в доме

Прокуратура Металлургического района Челябинска проверяет состояние многоквартирного пятиэтажного дома № 102 на улице Мира. Жильцы общежития жаловались в СМИ на невыносимые условия жизни в доме. Областная прокуратура поручила проверить информацию и оценить бездействие лиц, ответственных за безопасность жильцов, сообщает региональное надзорное ведомство.

В прокуратуре района готовы оценить, насколько жалобы жильцов общежития соответствуют действительности. Если слова людей подтвердятся, к ответственности привлекут лиц, которые должны обеспечить безопасные условия проживания и надлежащее содержание и обслуживание многоквартирного дома.

Жильцы дома рассказали, что стены дома отсырели, проваливается пол, а в подвале тараканы, крысы и клопы.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

Напомним, в Челябинске прокуратура города проверила жалобы жителей многоквартирного дома на улице Савина. Оказалось, что дом находится в аварийном состоянии и подлежит сносу, хотя в нем только в 2021 году сделали часть работ в рамках капитального ремонта.