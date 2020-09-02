Перед Днем знаний стена рухнула в проблемном доме в Чебаркуле

Местные власти до сих пор не сделали ничего, чтобы обезопасить жильцов, несмотря на рекомендации омбудсмена.

Послушать 00:00

История с многострадальным домом № 7 на Электростальской в Чебаркуле ещё не закончена. В ночь на 1 сентября в доме обрушилась стена прямо на глазах у его жителей. Впечатлениями с корреспондентом медиахолдинга ОТВ поделилась одна из очевидцев.

«Это произошло где-то полпервого ночи. Мы с девочками стояли около подъезда, разговаривали, когда вдруг прямо перед мужчиной с собакой, который собирался войти в дом, обрушилась стена. Он подождал, когда пыль осядет, и пошёл дальше. А несколько минут спустя обрушились и остатки. Мы с местными собрали эти кирпичи, убрали, а то как дети в школу-то пойдут утром»,— рассказала жительница дома Марина Краснопёрова.

И это несмотря на то, что ещё 28 июля уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко направила главе Чебаркульского района письмо с множеством рекомендаций об устранении проблем в доме. Месяц спустя омбудсмен получила ответ с тем, что администрацией утверждён порядок предоставления субсидии и составлена документация на выполнение работ по капитальному ремонту.

«По факту ничего сделано не было. Ответ совершенно не содержит никакой информации о конкретных мероприятиях и сроках их реализации. А люди ждут действий, люди рассчитывают на помощь. Вчера узнала, что в доме ночью обрушилась стена. До каких пор это будет продолжаться? Пока не случится трагедия? Немедленно обращаюсь в прокуратуру с просьбой провести проверку повторно»,— сообщила Юлия Сударенко.

Также она добавила, что вновь обращается к главе Чебаркульского района с просьбой принять неотложные меры с целью сохранности их жизни и защиты прав.

Сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Чебаркульского района сообщили, что завтра, 3 сентября, состоится совещание, в ходе которого будет решена дальнейшая судьба дома.

Напомним, как сообщали жильцы Электростальской, 7, они уже самостоятельно обращались в администрацию района. Была заказана экспертиза, которая признала дом пригодным для жилья, несмотря на то, что ступени давно разрушены, крыша сломана, проводка свисает, а на некоторых этажах нет канализации и водопровода.