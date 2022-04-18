Куда отправиться южноуральцам на майские праздники по России?

Разбираемся, какие варианты отдыха предлагают местные туроператоры

Уже через две недели в России начнутся майские праздники. Многие пользуются длинными выходными и планируют небольшой отпуск, чтобы отдохнуть, подлечиться и увидеть интересные места. ИА «Первое областное» выяснило, куда могут отправиться южноуральские туристы и какие направления пользуются у жителей Челябинской области наибольшим спросом.

Природа и здравницы родного края

В Челябинской области более 40 санаторно-курортных организаций, наиболее известные из них — это санатории «Увильды», «Карагайский бор», «Урал», «Жемчужина Урала», «Сосновая горка», «Кисегач» и другие. Разработаны уникальные программы и по восстановлению после COVID-19, инсультов и инфарктов, химиотерапии при онкологии.

«Используются как проверенные временем, так и современные медицинские технологии: грязе- и водолечение, соляные шахты, озонотерапия и так далее. При этом санатории ориентируются и на молодежь: очень много программ для детокса и похудения, велнес-программ для улучшения самочувствия и так далее», — рассказала ИА «Первое областное» замдиректора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.

В Челябинской области также действуют порядка 180 баз отдыха, кемпингов и глэмпингов для тех туристов, которые предпочитают отдых, максимально близкий к природе.

«Для туристов есть множество вариантов отдыха. Это походы по национальным паркам «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга»; сплавы по рекам Ай, Юрюзань, Уфа; школы яхтинга и дайвинга на озерах Тургояк и Увильды; катание на сапбордах (Увильды, Аргази, Тургояк и многие другие); экстремальный отдых (роупджампинг и зиплайн на Больших Айских притесах) и многое другое», — добавила собеседница.

Кроме того, для южноуральцев и гостей региона разработан брендовый маршрут «Челябинск. К нам прилетают даже метеориты!».

Отдых по России

Этой весной Ростуризм запускал пятый этап туристического кешбэка, который действует на туры в российских регионах. По словам челябинских туроператоров, программа пользовалась огромным спросом у желающих отдохнуть. Кроме санаториев и баз отдыха, южноуральцы покупали, в том числе на майские праздники, экскурсионные туры и речные круизы.

Традиционный спрос в начале этого года был на отдых в Крыму. Но после закрытия в феврале 11 аэропортов страны, включая воздушный порт Симферополя, многие туристы начали искать альтернативу крымскому отпуску. 18 апреля закрытие аэропортов в девятый раз продлили до 25 апреля, и никто не может с уверенностью сказать, когда аэропорты откроют для пассажиров.

«Многие операторы поставили Крым на „Уральских авиалиниях“ с 1 мая. Но мы своим сотрудникам не советуем бронировать для туристов эти рейсы. Есть риски, что их отменят, тогда люди останутся и без отпуска, и без денег», — рассказала глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Зато в предстоящие майские праздники у южноуральцев будет больше возможностей уехать в Крым на поезде. На период с 28 апреля по 9 мая проходящий через станцию Челябинск поезд Пермь — Симферополь дополнят двумя плацкартными вагонами общей вместимостью 106 человек.

«Челябинские туристы едут в Казань — есть прямые вылеты из Челябинска, а также предлагаются автобусные туры. Цены доступные, в том числе на авиабилеты. Минеральные воды очень популярное направление. Калининград, к сожалению, сбавил свои обороты по спросу. Туры в Москву, Санкт-Петербург активно берут — в эти города есть прямые вылеты из Челябинска и Екатеринбурга. Карелия пользуется спросом. Речные круизы отлично продавались, но уже практически не осталось мест на майские», — ответила эксперт.

Еще одно популярное направление на майские выходные — Дагестан.

«Многие покупают отдельно авиабилеты и проживание в отелях в Махачкале и заказывают экскурсии у местных компаний в самые красивые места Дагестана. Судя по тому, что сейчас уже с трудом можно найти бюджетное размещение в отелях, можно предположить, что в начале мая в Дагестане будет туристический ажиотаж. В системах бронирования остались варианты апартаментов в отелях от 25 тысяч рублей на двоих на неделю майских праздников», — уточнила владелица турагентства «Голден Тур» Юлия Пушкарева.

Ростуризм подготовил чартерную программу на весну и лето 2022 года. Среди новых направлений — Дагестан, Чечня и Камчатка.

Дорогая заграница

С введением санкций, отзывом самолетов и ростом курса валют российским путешественникам стало сложнее путешествовать за рубеж. Но часть направлений по-прежнему открыты для туристов. В турецкой Анталье даже создали новую авиакомпанию под названием Southwind специально для российских туристов.

Однако в Челябинской области большинство туристов уже переориентировались с заграничного отдыха на российский, уверена эксперт. Даже если есть желание и возможность улететь в другие страны, сделать это бюджетно, как раньше, не получится. Тем более на майские праздники — самый пик спроса у туристов. К примеру, тур на двоих в ОАЭ в отель 3* стоит от 180 тысяч рублей. Чуть дешевле выйдет поездка в Турцию.

«Многие интересуются международными турами и хотят полететь в другие страны, но заграница сейчас все же неактуальна. Могут быть проблемы с покупкой валюты, хотя ЦБ сказал, что начнет продажу, с картами за рубежом тоже проблема. Я, как добросовестный агент, не хочу рисковать деньгами и отпуском своих туристов. Поэтому стараюсь переориентировать их, хотя бы на страны бывшего Союза»,— отметила Инна Лобода.

Например, сейчас в Казахстан доступны прямые вылеты из Челябинска до Алматы, также туристам предлагают готовые автобусные туры. Южноуральцы также проявляют интерес к отдыху в Абхазии.

Туроператоры фиксируют значительный прирост продаж к показателям 2021 года и не исключают, что Узбекистан войдет в топ-10 направлений на майские праздники. Об этом сообщает Ассоциация туристических операторов России.



«Узбекистан только-только набирает обороты в туристическом секторе Челябинской области и его очень активно рекламирует. Ценовая политика бы была более демократичной, и думаю, люди бы полетели. Очень интересные экскурсионные программы предлагает Узбекистан. Очень хорошо продвигали себя на выставке в Екатеринбурге этой весной туроператоры Киргизии», — добавила глава Челябинской ассоциации туристических организаций.

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