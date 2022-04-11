Туроператорам из Москвы, Казани, Перми и Самары показали оружейную слободу, экотропу и уральскую кухню

Путешественникам представили брендовый маршрут Челябинской области

Представители 19 туроператоров Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Омска, Ульяновска, Самары, Новосибирска и других городов посетили Челябинскую область по брендовому маршруту «Челябинск. К нам прилетают даже метеориты!». Гости увидели величественный Карагайский карьер, выковали стальное сердце в оружейной слободе «АиРовке», прогулялись по горному парку имени Бажова. Тур обещает четырехдневную экскурсию с полным представлением об истории природе и ремеслах Челябинской области. Кульминация маршрута – дегустация уральской кухни: гости попробуют жаркое из косули, вареники с редькой, закуску с заячьими почками и нежнейший черемуховый торт.

Сатка встретила гостей, по-весеннему, теплым, приветливым днем. Гостей ждали: современный и технологичный Музей «Магнезит, величественный Карагайский карьер, который все чаще называют галереей под открытым небом и обзорная экскурсия по городу.

Гости выковали стальное сердце в оружейной слободе «АиРовке», прогулялись по горному парку имени Бажова, на Златоустовской оружейной фабрике попробовали сделать гравировку на ноже, посетили национальный парк «Таганай» — экотропу на Семибратку и продегустировали уральскую кухню.

Инфортур организован Агентством международного сотрудничества Челябинской области и турбюро «Спутник».

Между тем, тур уже предлагают для любителей путешествий. Маршрут «К нам прилетают даже метеориты!» позволит за четыре дня получить полное представление о Челябинской области — ее истории, природе, ремеслах, промышленности и культуре. Туристы увидят легендарный метеорит, отдохнут на берегу озера Тургояк, которое за чистоту воды называют младшим братом Байкала, посетят национальный парк «Таганай», познакомятся с искусством златоустовских оружейников и сами на один день станут кузнецами.

Кульминация тура – дегустация уральской кухни в локаворском ресторане «Счастливый кузюк». Гости попробуют жаркое из косули, вареники с редькой, закуску с заячьими почками и нежнейший черемуховый торт!