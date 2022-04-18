Уехать на майские выходные в Крым смогут больше пассажиров из Челябинска

Поезд Пермь — Симферополь дополнят двумя вагонами

В предстоящие майские праздники у жителей Челябинской области будет больше возможностей уехать в Крым. На период с 28 апреля по 9 мая проходящий через станцию Челябинск поезд Пермь — Симферополь дополнят двумя плацкартными вагонами общей вместимостью 106 человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По информации АТОР, дополнительными вагонами будут оснащены пять поездов, курсирующих в Крым из разных регионов России: № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 92/91 Москва — Севастополь, № 174/173 Москва — Евпатория, № 141/142 Пермь — Симферополь, № 75/76 Омск — Симферополь.

На сайте перевозчика, компании «Гранд Экспресс Сервис», указано, что поезд Пермь — Симферополь отправляется в Крым дважды в неделю по вторникам и пятницам в 13:32 по московскому времени. Остановку на станции Челябинск поезд делает в 01:05 следующего за отправлением дня.

ИА «Первое областное» в компании «Гранд Экспресс Сервис» сообщили, что на текущий момент в Челябинске продано 376 билетов на крымский поезд на апрель и 258 билетов на май.

«Для сравнения: в 2021 году из Челябинска на полуостров в Крым в апреле проехало 169 человек, в мае – 250, за лето – чуть более чем 1500 человек», — отметили в компании.

Введение дополнительных поездов на этом направлении пока не планируется.

