Новая авиакомпания под названием Southwind создана в турецкой Анталье специально для российских туристов, сообщает Business FM со ссылкой на портал Airport Haber.
Цель проекта — «не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию».
Southwind официально начнет свою деятельность в конце мая. Первоначально перевозчик начнет эксплуатацию пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.
Отмечается, что процесс создания авиакомпании ускорился, после того как в Генеральное управление гражданской авиации Турции было подано соответствующее ходатайство.
О запуске рейса в Турцию из Магнитогорска читайте в нашем материале.