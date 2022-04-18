В Турции создали авиакомпанию специально для россиян

Новый перевозчик начнет свою деятельность в конце мая

Новая авиакомпания под названием Southwind создана в турецкой Анталье специально для российских туристов, сообщает Business FM со ссылкой на портал Airport Haber.

Цель проекта — «не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию».

Southwind официально начнет свою деятельность в конце мая. Первоначально перевозчик начнет эксплуатацию пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.

Отмечается, что процесс создания авиакомпании ускорился, после того как в Генеральное управление гражданской авиации Турции было подано соответствующее ходатайство.

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