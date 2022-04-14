Ростуризм представил новую программу чартерных рейсов на весну и лето

В этом году впервые чартеры полетят на Камчатку, в Дагестан и Чечню

Казань, Тюмень, Карелия, Алтай, Тюмень, Бурятия, Сахалин и даже Камчатка включены в чартерную программу полетов из России на весну и лето 2022 года. Ростуризм презентовал ее совместно с главами регионов накануне, 13 апреля.

Чартерные авиарейсы — это готовые «под ключ» туры. Они в 1,5—2 раза дешевле рыночной стоимости за счет федеральной субсидии, а значит, более выгодны для туристов.

Для путешественников предлагаются самые разные направления. Например, ожидается полетная программа в Татарстан — Казань, Великий Болгар, Свияжск, отдых на Волге.

«Продолжится программа в Тюмень — сочетание истории, сибирского колорита и возможность отдохнуть на целебных термах. Для любителей активного отдыха — летом чартеры полетят на Алтай, в Карелию, на Сахалин и впервые на Камчатку. Продолжится летом полетная программа на Байкал, в Бурятию», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Еще одна новинка этого сезона — чартеры в Дагестан с апреля и в Чечню с июня. На Кавказ турист может отправиться за отдыхом на природе, в горах, за богатой культурой и вкуснейшей кухней.

Чартеры будут летать не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга. На Алтай полетят самолеты также из Красноярска, а на Камчатку — из Владивостока.

В Челябинской области для туристов разработан брендовый маршрут «Челябинск. К нам прилетают даже метеориты!». Накануне представители 19 туроператоров Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Омска, Ульяновска, Самары, Новосибирска и других городов посетили наш регион, чтобы проехать по этому маршруту. Гости увидели величественный Карагайский карьер, выковали стальное сердце в оружейной слободе «АиРовка», прогулялись по горному парку имени Бажова.

Тур обещает четырехдневную экскурсию с полным представлением об истории, природе и ремеслах Челябинской области. Кульминация маршрута — дегустация уральской кухни: гости попробуют жаркое из косули, вареники с редькой, закуску с заячьими почками и нежнейший черемуховый торт.

Интерес к путешествиям по России подстегнул туристический кешбэк, очередной этап которого заканчивается 15 апреля. Между тем Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 19 апреля.

А что делать тем, кто хотел бы провести свой отпуск за рубежом? ИА «Первое областное» разбиралось, в какие страны сейчас можно улететь, сколько это стоит и чем расплачиваться за границей.

ИА «Первое областное» также подготовило для вас серию материалов о том, как можно отдохнуть в странах СНГ, которые сейчас открыты для туристов: изучить культуру Казахстана, увидеть города Ферганской долины в Узбекистане и отдохнуть в юрте с видом на горы в Киргизии.