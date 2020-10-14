Копейский детский сад перевели на режим дежурных групп из-за болезни персонала

На больничный отправились работники пищеблока учреждения.

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В Копейске родители бьют тревогу: один из детских садов города перевели на режим дежурных групп. Это значит, что дети посещают сад с 7:00 до 17:30, а на обед им нужно будет дать с собой сухпаек. Ребят из садика просят, по возможности, забирать в обеденное время. Еще один вариант, который предложили родителям, — временно перевести детей в другой детский сад. Многие родители возмущены тем, что они не могут изменить график работы и забрать детей из домой раньше времени.

Причину перехода на режим дежурных групп объяснили в самом дошкольном учреждении.

«Поскольку работники пищеблока на больничном, мы перешли на такой режим. Как только они будут здоровы и закроют больничные листы, детский сад вновь начнет работать в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в МДОУ «ДС № 27».

Кроме того, источник в администрации Копейска сообщил, что речь идет о сезонных заболеваниях. К концу недели отсутствующим сотрудникам будет найдена временная замена.