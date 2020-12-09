«Тошнота, рвота, болит живот»: родители дошколят из Челябинска жалуются на массовое отравление

На больничный ушла дюжина малышей.

Родители малышей, которые посещают челябинский детский сад №22 на улице Дегтярёва, заявили о массовом отравлении. В среду, 9 декабря, жалобу встревоженных мам опубликовал один из городских пабликов.

«У 13 детей сильное отравление. Некоторых начало тошнить ещё в садике ближе к вечеру. Потом в чате родители начали общаться между собой. У всех детей одинаковые симптомы: тошнота, рвота, боли в животе. К утру у некоторых началась диарея. Из 30 детей 13 отравились», — сообщает одна из родительниц.

Однако в садике полагают, что мамы слишком торопятся объявить виноватого.

«Заболевшие есть. Мы сообщили об этом врачу в детскую поликлинику. Однако сами родители к медикам не обращались, анализы никто не сдавал, поэтому говорить об отравлении рано. Точно такие же симптомы дает норовирус и ротавирус. Мы обзвонили родителей заболевших детей и предупредили, что назад без справки никого не пустим», — рассказали сайту «Первый областной» в детском саду.

Официального подтверждения, что ребятишки отравились едой, у родителей нет. Роспотребнадзор в садик не выезжал, проверка пищеблока не проводилась.

Детский сад продолжает работать в штатном режиме.