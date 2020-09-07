«Новогодние праздники дети должны провести здесь»: Алексей Текслер осмотрел строящийся садик в Копейске

Образовательное учреждение должны достроить до начала зимы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 7 сентября, работает в Копейском городском округе. Еще одной точкой, которую посетил глава региона, стал строящийся детский сад в микрорайоне «Тугайкуль». В данный момент внутри уже ведутся отделочные работы и подключение отопления.

Алексей Текслер отметил, что работы необходимо завершить в кратчайшие сроки.

«Успеть завершить отделочные работы за два месяца не можно, а нужно. Новогодние праздники дети должны провести здесь», — подчеркнул глава региона.

Строить объект начали еще в феврале 2020 года, в рамках реализации нацпроекта «Демография». По плану завершить и сдать его нужно к ноябрю 2020 года. Уже в декабре 200 малышей смогут прийти на елку в новый детский сад.