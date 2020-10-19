До конца года в Челябинске откроются 6 новых детских садов

Наталья Котова поручила ускорить работу по сдаче дошкольных учреждений.

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В этом году в Челябинске появится шесть новых детских садов. По словам заместителя главы города по строительству Владимира Шамне, на сегодняшний день их готовность составляет от 67 до 92%. Большинство из них планируется ввести в эксплуатацию в ноябре, ещё один — в декабре. Однако мэра города Наталью Котову такой расклад не устраивает.

«Детский сад в микрорайоне № 48: общая строительная готовность — 67%. Ввод планируем на декабрь 2020 года. Детский сад в микрорайоне „Академ Риверсайд“: завершаются внутренние отделочные работы, работы по благоустройству. Готовность — 92%. Готовим к вводу детский сад в микрорайоне „Парковый-2“: завершаются работы по внутренним инженерным сетям, ведутся работы по благоустройству территории. Общая строительная готовность порядка 75%, в ноябре планируем ввод в эксплуатацию»,— сообщил Владимир Шамне.

То же самое обстоит с детскими садами в микрорайоне № 47 и на улицах Монакова и Якутской. Их планируют ввести в эксплуатацию также в ноябре.

Но ввод детского сада в эксплуатацию в декабре — это слишком поздно, считает Наталья Котова. И на то есть ряд причин.

«По всем детским садам постарайтесь, чтобы они были сданы в ноябре. Как те, где мы сами заказчиками выступали, так и те, которые будем выкупать. Потому что срок прохождения документов имеет свои нормативы, и мы перепрыгнуть их не сможем. А 25 числа у нас казначейство уже закрывается. Доведите эту информацию до всех застройщиков, и те, кто не успевает, чтобы усилились, увеличили количество людей, которые там должны работать»,— поручила мэр Челябинска.

Владимир Шамне пообещал Наталье Котовой выполнить её поручение.