Хирурги Магнитогорска научились оперировать грыжи новым способом

Сложнейшие операции с установкой сетчатых имплантов уже помогли сотням пациентов

В магнитогорской городской больнице № 3 хирурги освоили новый способ лечения грыж брюшной стенки человека при помощи сложнейшей операции с установкой сетчатых имплантов. Эксперты отмечают, что восстановление организма после хирургического вмешательства происходит значительно быстрее, сообщают в пресс-службе больницы.

«Еще восемь лет назад в Магнитогорске оперативное лечение грыж брюшной стенки проводилось классическим способом — с большим разрезом и ушиванием грыжевых ворот капроновыми нитями. В 2015 году врачи 1-го хирургического отделения внедрили новую методику — лапароскопическую и эндоскопическую герниопластику. Такой уровень хирургии для Магнитогорска единичен», — отмечают в горбольнице № 3.

Лапароскопическая и эндоскопическая герниопластика — современный способ хирургического лечения различного вида грыж брюшной стенки. Вместо традиционного наложения швов закрытие грыжевых ворот осуществляется специальными сетками-имплантами из биоинертного полипропилена. Своеобразный протез укрепляет собственные мышцы пациента, прорастает соединительной тканью, сосудами и служит надежным фиксатором внутренних органов.

«Ненатяжная герниопластика — это золотой стандарт в современном хирургическом лечении грыж. Практически все имеющиеся грыжи мы можем оперировать лапароскопически и можем сегодня говорить о значительных положительных результатах для пациентов. Нет рецидивов грыж, характерных для классического оперативного их лечения. Еженедельно мы оперируем более 10 лапароскопических грыж», — комментирует главный хирург Магнитогорска, заведующий 2-м хирургическим отделением Петр Гришин.

Новую методику в горбольнице № 3 внедряли с паховых грыж. Затем освоили послеоперационные вентральные, белой линии живота, пупочные, боковые. Врачи отмечают, что такие операции проводить гораздо сложнее, в том числе и физически, но они лучше для пациентов — происходит быстрая реабилитация больного.

К примеру, после операции на паховой грыже пациента выписывают через 3—4 дня. В этом заинтересовано активное население трудоспособного возраста, из которых большая группа — спортсмены. Футболисты, боксеры, борцы, штангисты через месяц после оперативного лечения смогли вернуться к полноценным тренировкам. Женщинам герниопластика помогает ликвидировать послеродовые пупочные грыжи, особенно в сочетании с диастазом прямых мышц живота. Результат — восстановленная и красивая передняя брюшная стенка.

На малоинвазивную герниопластику в городскую больницу № 3 пациентов направляют поликлинические хирурги. Операции проводятся по полису ОМС. Причем в списке пациентов не только магнитогорцы. На современное оперативное лечение в горбольницу № 3 приезжают пациенты из Башкортостана, Свердловской области, Оренбуржья и даже Краснодарского края.