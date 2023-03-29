Магнитогорские врачи срастили позвоночник упавшей с пятого этажа женщине

Без оперативного вмешательства пациентка осталась бы прикованной к инвалидному креслу на всю жизнь

Хирурги городской больницы № 3 города Магнитогорска спасли от паралича молодую женщину, которая получила тяжелую травму позвоночника, выпав из окна пятого этажа. Об этом сообщается на сайте учреждения. Медики подчеркивают: пациентке очень повезло, что спинной мозг оказался не поврежден.

По словам завотделением травматологии ГБ-3 Михаила Черникова, женщина поступила с выраженным смещением двух позвонков.

«Если бы пострадавшая поднялась, позвонки могли сдвинуться, зажать нервные корешки, и человек на всю жизнь остался бы обездвиженным. Шансы на сращение без операции были минимальны», — подчеркнул врач.

Хирурги провели операцию, зафиксировав позвоночник с помощью металлических имплантов. Это не дает позвонкам смещаться в процессе заживления и в то же время позволяет пациенту двигаться без ограничений и без боли.

В магнитогорской клинике пациентов с переломами двух позвонков ставят на ноги за три-четыре дня. Если оперируют только один позвонок, то пациент уходит домой уже на следующий день.