На первое место, пожалуй, можно поставить различные травмы. Летом растет физическая активность детей: они бегают, прыгают, катаются на велосипедах, роликах, самокатах и порой падают, ломая руки и ноги. Поэтому врачи советуют покупать детям средства защиты — наколенники, налокотники, шлемы.
Получить травму сегодня можно даже на мягком надувном батуте. Если ребенок приземляется на пятую точку и резко выпрямил спину, легко заработать компрессионный перелом позвоночника. Для жизни он не опасен, но после травмы ребенку порой приходится несколько месяцев ходить в корсете.
«Самые тяжелые травмы, а порой и летальный исход, бывают после падения из окна. Родители должны помнить, что москитная сетка не может выдержать вес ребенка, и держать окна закрытыми или же под контролем», — говорит врач травматолог-ортопед челябинской ГКБ № 9 Михаил Алексеев.
Также летом ребенок подвержен разным инфекциям, особенно кишечным. Подхватить такую инфекцию можно, отведав грязные фрукты или глотнув воду при купании в водоеме.
Вирусные кишечные инфекции проявляются интенсивной рвотой и диареей. Для маленьких детей они опасны тем, что приводят к быстрому обезвоживанию организма, поэтому малышей лучше сразу показать доктору, а при лечении делать упор на восполнение запасов воды и электролитов.
«При вирусных кишечных инфекциях первые три дня следует принимать энтеросорбенты и солевые порошки — тот же „Ригедрон“. При этом следует отказаться от антибиотиков. Они нарушат микрофлору, из-за чего в кишечнике будут размножаться определенные возбудители и разовьется длительная диарея. Лучше всего вместо „Имодиума“ иметь под рукой препарат „Энтерофурил“», — говорит главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик.
Также она советует привить детей от клещевого энцефалита, так как наш регион считается пандемичным по этой инфекции. И еще от кори, которая после нескольких лет отсутствия снова пришла на Южный Урал.
Все опасности лета в одной публикации не перечислить. Врач-невролог Челябинской областной клинической больницы Алена Гуленина говорит о том, что в преддверии лета нужно научить детей быстро реагировать на проблему.
«Если ребенок тихий, послушный, если в семье он занимает положение жертвы, то он не сможет постоять за себя и на улице. Не сможет выйти из неординарной ситуации. Ребенок должен быть громким, звонким, и не важно, что о нем подумают окружающие», — говорит Алена Гуленина.
Между тем на Южном Урале продолжает расти число пациентов, заразившихся корью. Лаборатории подтвердили уже 12 случаев заболевания этой инфекцией.
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