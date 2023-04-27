Детские врачи назвали главные опасности грядущего лета

С приходом тепла на Южном Урале растет поток маленьких пациентов

В теплое время года дети чаще, чем в холода, попадают на больничную койку. Перед началом длинных каникул медики из Челябинска рассказали, какие опасности подстерегают дошколят и школьников чаще всего.

На первое место, пожалуй, можно поставить различные травмы. Летом растет физическая активность детей: они бегают, прыгают, катаются на велосипедах, роликах, самокатах и порой падают, ломая руки и ноги. Поэтому врачи советуют покупать детям средства защиты — наколенники, налокотники, шлемы.

Получить травму сегодня можно даже на мягком надувном батуте. Если ребенок приземляется на пятую точку и резко выпрямил спину, легко заработать компрессионный перелом позвоночника. Для жизни он не опасен, но после травмы ребенку порой приходится несколько месяцев ходить в корсете.

«Самые тяжелые травмы, а порой и летальный исход, бывают после падения из окна. Родители должны помнить, что москитная сетка не может выдержать вес ребенка, и держать окна закрытыми или же под контролем»,

— говорит врач травматолог-ортопед челябинской ГКБ № 9 Михаил Алексеев.

Также летом ребенок подвержен разным инфекциям, особенно кишечным. Подхватить такую инфекцию можно, отведав грязные фрукты или глотнув воду при купании в водоеме.

Вирусные кишечные инфекции проявляются интенсивной рвотой и диареей. Для маленьких детей они опасны тем, что приводят к быстрому обезвоживанию организма, поэтому малышей лучше сразу показать доктору, а при лечении делать упор на восполнение запасов воды и электролитов.

«При вирусных кишечных инфекциях первые три дня следует принимать энтеросорбенты и солевые порошки — тот же „Ригедрон“. При этом следует отказаться от антибиотиков. Они нарушат микрофлору, из-за чего в кишечнике будут размножаться определенные возбудители и разовьется длительная диарея. Лучше всего вместо „Имодиума“ иметь под рукой препарат „Энтерофурил“»,

— говорит главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик.

Также она советует привить детей от клещевого энцефалита, так как наш регион считается пандемичным по этой инфекции. И еще от кори, которая после нескольких лет отсутствия снова пришла на Южный Урал.

Все опасности лета в одной публикации не перечислить. Врач-невролог Челябинской областной клинической больницы Алена Гуленина говорит о том, что в преддверии лета нужно научить детей быстро реагировать на проблему.

«Если ребенок тихий, послушный, если в семье он занимает положение жертвы, то он не сможет постоять за себя и на улице. Не сможет выйти из неординарной ситуации. Ребенок должен быть громким, звонким, и не важно, что о нем подумают окружающие»,

— говорит Алена Гуленина.