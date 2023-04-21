Врачи, инженеры и металлурги Челябинской области получили государственные награды

Среди награжденных есть работники АПК, предприятий оборонного комплекса, образования и спорта

Губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды РФ и Челябинской области работникам из металлургической отрасли, агропромышленного и оборонного комплексов, а также научно-педагогической сферы и спорта. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, среди 37 награжденных оказались жители Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Южноуральска, Снежинска и Агаповского района. Глава региона подчеркнул, что награды сегодня получают много рабочих и инженеров оборонных предприятий.

«Это не случайно. Южноуральские оборонщики за последнее время в разы увеличили объемы выпускаемой продукции. Заводы четко выполняют гособоронзаказ, люди работают ответственно, понимая важность своего труда. Заслуженные награды сегодня получат работники Челябинского кузнечно-прессового и Кыштымского медеэлектролитного заводов, Федерального ядерного центра в Снежинске, заводов „Пластмасс“, „Кристалл“, ряда других предприятий», — подчеркнул Алексей Текслер.





Губернатор поблагодарил их за трудовой подвиг и неравнодушный подход к делу. За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоились медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: Юрий Барынкин (ЧКПЗ), Сергей Бессонов и Тамара Кириллова (КМЭЗ), Александр Елховский, Андрей Карякин и Александр Тарарыков (Объединенная сервисная компания), а также Юрий Конников из Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и Иван Михайленко из Южно-Уральской дирекции инфраструктуры филиала РЖД.

Этой же награды удостоилась заместитель главного инженера Челябинского радиотелевизионного передающего центра Наталья Дикова. Заслуженными врачами РФ стали Светлана Михайлова, Сергей Пискунов и Ия Сапожникова. Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» получили Иван Зязев, Александр Биер и Ольга Шерстобитова. Аппаратчик из цеха электролиза меди Кыштымского медеэлектролитного завода стал заслуженным металлургом РФ. Из аграриев почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» удостоились Елена Бровкина из Магнитогорского птицеводческого комплекса и Сергей Прошкин из элеватора «Буранный».

Кроме того, наградили новоиспеченных заслуженных работников высшей школы РФ и заслуженных работников пищевой индустрии. Алексей Текслер также вручил Почетную грамоту президента председателю правления «Союза женщин Челябинской области» Наталье Басковой, а целый коллектив завода «Кристалл» получил благодарность президента. Торжественным этот момент был и для получателей региональных наград: были вручены знаки «За заслуги перед Челябинской областью», почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области», а также почетные грамоты и благодарности губернатора.