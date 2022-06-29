Проектом межуниверситетского кампуса в Челябинской области займется АНО «РИОН»

Организацию создало правительство региона

Сопровождением проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области займется автономная некоммерческая организация «Региональная инфраструктура образования и науки» (АНО «РИОН»). Об этом сегодня, 29 июня, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Организация создана в том числе для отдельного сопровождения вопросов развития направлений научных исследований в учебно-научном корпусе межуниверситетского кампуса. Также создание организации призвано обеспечить согласованность развития научных направлений кампуса с деятельностью Уральского НОЦ, объединить высококвалифицированных специалистов и научные кадры, а также привлечь научных работников и студентов из других регионов», — рассказали в министерстве образования и науки Челябинской области.

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» был создан совместно со Свердловской и Курганской областями в 2019 году. С появлением кампуса целесообразно, как отметили в Минобре, «консолидировать усилия ведущих научно-исследовательских площадок Челябинской области и интегрировать сущность НОЦ в создаваемую инновационную научно-образовательную среду развития».

АНО «РИОН», согласно уставу, будет заниматься научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, обеспечивать административно-хозяйственную деятельность образовательных организаций, консультированием по строительству, праву и прочей вспомогательной деятельности в сфере образования и науки.

Организация была создана распоряжением правительства Челябинской области в конце мая, учредителем выступило министерство образования и науки региона. В качестве финансирования АНО «РИОН» получило субсидию в виде имущественного взноса в размере более 9,2 миллиона рублей.

Представителями Челябинской области в органах управления некоммерческой организации распоряжением правительства за подписью губернатора Алексея Текслера назначены первый заместитель главы региона Ирина Гехт и министр образования и науки Александр Кузнецов.

Напомним, правительство РФ одобрило строительство кампуса в Челябинске. По словам Михаила Мишустина, он станет частью интеллектуального пояса России для развития науки и технологий.

Глава Челябинской области Алексей Текслер на рабочей встрече с представителями банка ВТБ обсудил возможность заключения концессионного соглашения на строительство межуниверситетского кампуса в регионе. Проект вошел в число лучших в России.

Как новый кампус повлияет на развитие Южного Урала, читайте в нашем материале. В правительстве РФ считают проект важнейшим драйвером для городской среды.

Ранее Сергей Таскаев подробно рассказывал о создании кампуса журналистам ИА «Первое областное».