ВТБ планирует взять в концессию межуниверситетский кампус в Челябинске

Предварительная стоимость объекта — более 14 млрд рублей

Глава Челябинской области Алексей Текслер на рабочей встрече с представителями банка ВТБ обсудил возможность заключения концессионного соглашения на строительство межуниверситетского кампуса в регионе. Проект вошел в число лучших в России, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Мы, действительно, очень рады той продуктивной работе, которую мы провели с коллегами из правительства Челябинской области по анализу этого проекта. Мы со своей стороны подготовили все необходимые материалы и документы для предоставления частной концессионной инициативы по проекту и готовы ее подать. Очень надеемся, что проект межвузовского студенческого кампуса в Челябинске будет востребован и он повлияет не только на студенческую жизнь, на формат обучения и проживания студентов на кампусе, но также внесет значительный вклад в развитие городской инфраструктуры Челябинска. Мы знаем, с каким вниманием и интересом министерство образования и науки на федеральном уровне следит за развитием этого проекта, постоянно задает вопросы о нашем прогрессе, поэтому я уверен, что мы будем рады доложить и поделиться информацией о том, как движемся к поставленной цели и выполняем согласованную дорожную карту», — сказал старший вице-президент ВТБ Андрей Киселев.

Алексей Текслер отметил, что в настоящий момент для реализации проекта разработана концепция кампуса, включая архитектурные решения. Также определены технические и финансовые параметры объекта, утверждена дорожная карта. Презентация проекта состоится в феврале в Сколково.

Предварительная стоимость объекта — 14,3 млрд рублей, включая грант по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты».

В рамках реализации проекта предусмотрено проведение реновации университетских кварталов ЮУрГУ и ЧелГУ. Кампус общей площадью 126,1 тыс. кв. м будет включать учебные аудитории, исследовательские лаборатории, супер- или нейрокомпьютер, технопарк, бизнес-инкубатор, конференц-залы, амфитеатр, спортивные залы и спортивные площадки, общежитие, апарт-отель, офисы и исследовательские подразделения, а также коворкинг для подразделений индустриальных компаний. Масштабный объект сможет вместить до пяти тысяч человек.