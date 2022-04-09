Как вызывают дождь, что означает «грачиная каша» и зачем вязали пух на Южном Урале

В Челябинской области центр сельского туризма собирает каталог обрядов, обычаев и народных знаний

То, что в маленькой южноуральской деревне встречают прилет грачей, вызывают дождь или с помощью религиозных ритуалов ускоряют исцеление больного, сложно представить современному жителю промышленного региона. Однако эти и другие обряды не только реконструируют музейные работники, а в некоторых случаях до сих пор соблюдают жители на юге области. Реестр объектов культурного и нематериального наследия собирает центр сельского туризма в Чесме. В него входят не только обряды, но и песни, танцы, знания, кухня и костюмы народов. Информагентство «Первое областное» сделало из реестра выборку самых старинных и зрелищных ритуалов. Их, а также рецепты и ремесла туристы могут воссоздать в Чесменском районе.

2022 год объявлен в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. В Чесменском районе на юге Челябинской области работу с этим пластом ведет центр сельского туризма. Он был создан в 2021 году. Директор центра Марина Овчинникова рассказала, что же это такое — нематериальное культурное наследие жителей района.

«Объекты нематериальной культуры – это целый мир. Живой, уязвимый, ведь его хранителями являются простые люди, в основном преклонного возраста. Если носитель умирает, а детям-внукам не очень интересны его знания, умения, представления о мире – этот объект прекращает существование и забывается. Речь идет о таком наследии, как язык, народные знания, обряды и обычаи, исполнительское искусство, ремесленные технологии, традиционная кухня, традиционный костюм, строительные технологии», — говорит Марина Овчинникова.

В реестр, который напоминает электронный каталог, вошло более 60 объектов нематериального культурного наследия.

Совпадение или сила веры

Среди таких объектов — обряд вызывания дождя. В жаркие, засушливые годы его до сих пор проводят в мусульманских поселках. В Чесменском районе такой обряд проводят на месте Аулие-Таш. В советские годы для масштабного ритуала совхозы выделяли животных для жертвоприношений, в наши годы это делают крупные фермеры или семейные кланы. Верующие люди считают, что засухе способствует незахороненный труп животного, который оскверняет землю или воду.





Вот как описывают один из этапов обряда чесменские историки:

«Перед началом молитвы собирается 41 небольшой камушек, заворачивается в белую ткань, перевязывается и помещается в реку на веревке до тех пор, пока не выпадет достаточного количества осадков. Моление о прекращении дождя не производится (дождь — дар Аллаха, нельзя просить о его прекращении)».

Далее участники обряда собираются на общую трапезу, блюда подаются из мяса жертвенного животного. Местные жители верят в силу обряда: так, в 2020 году дожди пошли через три дня после ритуала, а в день начала дождей местный фермер ликвидировал несанкционированную свалку неподалеку от Аулие-Таш.

Редутовский пуховый платок

Традиция пуховязального промысла в поселке Редутово Чесменского района не прекращается с самого его основания с начала XX века. Ведь большая часть женщин из семей, переселившихся из станицы Никитинской Оренбургской губернии, работали надомницами пуховязального промысла. Прядение пуха, вязание пуховых шалей, паутинок и палантинов не прекращалось ни до революции, ни в советское время. Особенно ремесло выручало в сложные годы перестройки. Благодаря продажам платков редутовцы не бедствовали, учили детей, зарабатывали на хозяйство: тогда шали еще были в повседневной носке почти у каждой сельской женщины.





Местная жительница Лениза Кельмухаметова специально для реестра поделилась своими секретами мастерства, которые зафиксировали специалисты центра сельского туризма. Сама Лениза Абдрахмановна начала прясть и делать петли на шаль с шести лет, а в одиннадцать она уже самостоятельно вязала кайму на фабричные платки. Все детство помогала матери, которая работала на пуховом производстве. Сейчас в ее семье вяжут и дочери, и внучки. Платки Ленизы Кельмухаметовой разлетаются не только по нашей стране, но и за рубеж.

«Грачиная каша»

Встречу грачей на гнездование по весне уже давно не отмечают сельские жители. Специально для фиксации этого праздника работник сельского клуба в Редутово Альмира Мазитова и библиотекарь Дания Раисова реконструировали обряд. Выглядит он так.





Дети обходят дома поселка, собирают крупу для каши и другие ингредиенты: соль, масло, молоко и яйца. Ребята исполняют «заклички» на татарском языке, просят и благодарят хозяев. Это напоминает колядки в славянских традициях. Затем с собранными продуктами они готовят кашу в большом казане.

«После того как каша сварилась, часть ее выкладывают на проталины, часть на снег, часть на высокие участки (ветки, забор), таким образом принося жертву земле, солнцу, воде, прося, чтобы год был хорошим, а также выставляя тарелки виновникам торжества — грачам. Лишь затем приступают к коллективной трапезе», — отписывают обряд в реестре.

Оберег от недугов

Рукописный арабографичный документ и сопутствующий ему обряд «Тугорек Йа-Син» — один из самых старинных объектов нематериального наследия в Чесменском районе. Документ представляет собой чаще всего длинную бумажную ленту с текстами 36-й суры Корана. Он служит оберегом семьи и передается из поколения в поколение. Иногда, чтобы сохранить старинные записи, его оборачивают в ткань, фольгу.

В семье Зульфии Сулеймановой рукописные документы представляют собой сборный пакет, они хранятся в семье с конца XIX века.







«Зульфия Арсангалиевна помнит, как через кольцевой „Тугорек Йа-Син“ проносили больного, в случае легкого недомогания — три раза, в случае тяжелого — девять раз, при этом читая эту же суру. […] При совершении обряда ко лбу больного прикладывается узелок, завязанный на чехле у начала суры, затем кольцо опускается с головы исцеляемого до его ног. Процедура повторяется три раза до трех раз в день», — описывают паспорт объекта специалисты.

Кроме физического исцеления различных заболеваний, используется также в несколько необычной роли — для корректировки поведения детей (от беспокойства, плохого настроения и т. п.).

В реестре еще много любопытной и необычной информации. Пока в Чесме готовятся к новому летнему туристическому сезону, чтобы представить гостям мастер-классы по старинным ремеслам и рецептам, показать в действии инструменты давно забытых традиционных технологий быта и показать красоты степей.

О том, как в Чесме открыли музей под открытым небом, — в нашем специальном репортаже.

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