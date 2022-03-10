Фоторепортаж: как казахи Челябинской области проводят старинные обряды

Перерезание пут — обязательный ритуал в жизни каждого ребенка, считают казахи

2022 год объявлен в стране Годом народного искусства и культурного нематериального наследия народов России. Информационное агентство «Первое областное» продолжает цикл материалов о традициях, кухне и культуре народов Челябинской области. На этот раз публикация посвящена казахам и их старинным обрядам. Один из самых трогательных моментов в жизни казахской семьи — первые шаги малыша. О том, каким ритуалом сопровождается этот период, читайте в специальном материале от ИА «Первое областное».

Казахов в Челябинской области проживает около 40 тысяч человек, это одна из крупных народностей на Южном Урале, заселившая местные земли для свободного выпаса скота еще до прихода казачества. Местные казахи чтут традиции и порядки своего народа.

Обычно к году малыш начинает делать первые шаги. Тогда родители и старшие родственники начинают готовиться к торжественному обряду — ребенку необходимо перерезать путы. Предки верили, что символическое перерезание пут на ногах поможет ему идти по жизни уверенно. Этот обряд соблюдается и по сей день.

Многодетная семья Алищевых — Кайрат и Сауле — живут в селе Фершампенуаз. В начале марта в их семье празднуется особая дата — год исполнился их младшему сыну Арстану. В честь такого важного события родители собрали близких и друзей на семейный праздник.

В доковидный период празднование первого года жизни ребенка отмечалось с не меньшим размахом, чем свадьба: с десятками, а то и сотней гостей в ресторане, музыкой и поздравлениями. Сейчас все чаще семьи собираются в кругу самых близких родных и друзей.

«Мы выбрали ближайший от дня рождения выходной день и решили собрать гостей. Признаться, я от волнения не спала всю ночь», — признается мама малыша Сауле.

В названный день гости собираются ко времени. На стол подают угощения и главное горячее блюдо, без которого не обходится ни одна казахская встреча, — бешбармак. Застолье сопровождается поздравлениями в адрес малыша, родителей, дедушек и бабушек. У казахов почитают старшее поколение, поэтому в первую очередь слово для приветствия дают самым старшим. Но все гости ждут кульминации праздника — «тусау кесу» (в переводе с казахского — «перерезание пут». — Прим. ред.).



Заранее родители решили, кто же будет перерезать символические путы — тонкие цветные ленточки, которыми обвязывают ножки малыша. Считается, что ребенок в какой-то мере может повторить жизненный путь этого человека. Мальчикам путы режут мужчины, девочкам — женщины.

«Меня заранее оповестили, что приглашают не просто на празднование годика Арстана, но и о том, что именно я буду перерезать путы малышу. Для меня это большая честь. Еще ни разу мне не доверяли такое важное событие», — готовится к обряду двоюродный брат папы Ерик Мухамеджанов.

После трапезы, когда все гости встали из-за столов, центральное место занимает «ак жол» (в переводе с казахского — «белая дорога». — Прим. ред.), светлое полотно, по которому малыш должен пройти. На одном конце полотна мама выкладывает символические предметы, которые малыш может выбрать, пройдя по своему «светлому пути». Среди символов — книга. Считается, что, если ребенок выберет книгу, он будет очень умным и начитанным; деньги — его ждет богатство и он будет работать с деньгами, музыкальный предмет — будет хорошо петь и увлекаться музыкой, и так далее. Специального списка обязательных символов нет. Мальчикам кладут ключи от машины, девочкам — золото, украшения, кукол.

Как правило, ленты — путы готовят женщины: бабушки, тети, близкие подруги мамы. Они же и надевают на ножки малыша петли из лент.

Арстан начал делать свои первые шаги еще пару недель назад, поэтому на свой «светлый путь» он встал уверенно. Ленты мешают ему идти и выбрать себе понравившиеся игрушки. Поэтому его дядя Ерик, стоя сзади, чтобы не преграждать путь ребенку, аккуратно разрезает ленты и освобождает ножки малыша. Арстан идет по своему пути, в это время мама подстраховывает его, чтобы он не упал, и направляет к символам. Под аплодисменты гостей Арстан выбрал ключи от автомобиля.

Теперь гости одаривают подарками малыша, а родители дарят свой Ерику — за то, что беспрепятственно Арстан прошел свой «светлый путь». После проведения обряда белое полотно дарится молодой паре, у которой еще нет своих детей.

А приглашенные гости маленького именинника садятся праздновать светлое и замечательное событие за столы. По жизни Арстана ждут еще множество обрядов и традиций, которые южноуральские казахи чтут и обязательно соблюдают.



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