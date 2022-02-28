Мордовские блины по рецепту прабабушки: как в Челябинской области готовятся к Масленице

С читателями информагентства «Первое областное» старинным рецептом поделилась Мария Степкина

28 февраля православные мира отмечают Масленицу. Народный праздник продлится до 6 марта, всю неделю верующие готовят и угощают друг друга главным блюдом — блинами. Круглые, с золотистой ажурной каймой, они символизируют солнце и начало весны. Старинным рецептом блинов по-мордовски без грамма муки с читателями информагентства «Первое областное» поделилась жительница глубинки на юге области Мария Степкина.

Мордовская кухня сохранила свои традиции и сегодня. Национальные блюда имеют много общего с русскими, но в кулинарии степного народа есть и свои особенности: блюда плотные, наваристые, с использованием мяса, круп, овощей. Ценители национальных кухонь и гурманы по-настоящему оценят самобытные блюда и подачу в мордовской кулинарии. Предлагаем читателям Первого областного очутиться на маленькой уютной кухне мордовской хозяйки в трехстах километрах от Челябинска, в поселке Южном.

Мария Степкина родилась в большой мордовской семье на юге Челябинской области. В 1935 году прадедов Марии из Мордовии отправили на новую землю под угрозой раскулачивания. 80 мордовских семей обосновались в землях под Магнитогорском, после позвали за собой свою родню.

«Маме было восемь лет, когда они переехали на Урал. Мы с сестрами уже здесь родились и выросли. Наш поселок был первое десятилетие только мордовским, уже после войны сюда переехала первая семья украинки и русского. Помню, как праздновали свадьбы, — наряжали тройку лошадей лентами, у невесты были плакальщицы, которые оплакивали ее холостую беззаботную жизнь у родителей, как мы катались на санях под гармошку. Масленицу отмечали всем поселком: тут и там играли гармони, семьями ходили друг к другу в гости, готовили в основном рыбу, потому что мясо перед Великим постом уже есть было нельзя», — рассказывает Мария Николаевна.

Она до сих пор помнит пословицы и поговорки на родном языке, любит петь народные песни и частушки. До сих пор звонким пением она сопровождает любое дело: будь то приготовления на кухне или работа в огороде или в доме.

«Ой, а петь я любила! 20 лет я пела в местном ансамбле „Келуня“ (в переводе с мордовского „Березка“. — Прим. ред.), мы весь Урал по фестивалям объездили. Всегда брали призовые места или побеждали. Выступали мы в костюмах, которым по 100—150 лет, еще наши бабушки носили, — они вообще всех удивляли. Сейчас уже не пою. Сейчас уже в церковь надо почаще ходить, а не в клуб», — рассказывает Мария Николаевна.

Во время рассказа хозяйка готовит мордовские блины: толстые, пышные, высотой около полутора сантиметров и без грамма муки. Старинный рецепт национального блюда Марии Николаевны достался от бабушки Параскевы. Но хозяйка его уже «актуализировала» под доступные продукты.

«Моя бабушка готовила блины из пшена. Замачивала его на ночь, затем сушила, толкла в большой деревянной ступе. Блины получались пышные, но с легким вкусом горечи. Я же готовлю на манной крупе. Эти блины называются пача. Их подавали с хмельным напитком — позой, но сейчас уже позу не готовят», — говорит Мария Николаевна.

Она вспоминает, как в мордовских семьях на любые торжества неизменно готовили тушеную капусту с мясом, покопи — пельмени с жиром вместо мясной начинки, гурники и много выпечки. Старинные рецепты она вспоминает и сейчас — по случаю праздника, к приезду детей и внуков. Потомкам она старается передать кулинарные хитрости и секреты приготовления.

Рецепт блинов по-мордовски пача от Марии Степкиной:

«1 кг манной крупы заливается теплой водой до густой консистенции. Сюда же на глаз добавляются дрожжи. Опара должна подниматься за 2—4 часа. Я ставлю ее на ночь. Затем в готовую опару добавляем по вкусу соль, несколько столовых ложек сахара, пару ложек растительного масла. Тесто заливаем одним литром кипящего молока. Замешиваем тесто без комочков. Далее на эту массу взбиваем четыре яйца и выливаем их в тесто. У меня есть секрет: я добавляю столовую ложку крахмала. Теперь смешиваем, разбиваем все комочки. Тесто будет густое, не тягучее. Даем ему „отдохнуть“ 15 минут. Затем нагреваем сковороду, наливаем в нее толстый слой теста. У меня уходит два половника. Накрываем крышкой и запекаем блин до тех пор, пока на нем не образуются пузырьки. Затем переворачиваем и допекаем блин. Готовый блин должен быть с пузырьками, толстый. Его смазываем сливочным маслом, делим ножом на четыре части и угощаемся».

От автора: на приготовление блюда понадобится 1,5—2 часа. Если бы статья смогла передать аромат и вкус мордовских блинов, то желающих приготовить их в Масленичную неделю по рецепту Марии Степкиной было бы очень много.