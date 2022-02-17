Студентка из Челябинска нашла уникальные исламские рукописи

Молодой этнограф привезла их из экспедиций на юг Челябинской области

​Студентка историко-филологического факультета Челябинского государственного университета Анна Закирова нашла уникальные исламские рукописные духовные документы. Наиболее значимые находки молодого этнографа связаны с семейным архивами Сулеймановых и Кельмухаметовых из поселка Редутово Чесменского района. Часть документов передавались из поколения в поколение, остальные попали на хранение в семьи после разрушения местной мечети в 30-е годы ХХ века. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

«Во время экспедиции был обнаружен „Тугорек Йа Син“ — это записанный на длинной бумажной ленте текст, состоящий из тридцати шести сур Корана. Если говорить о Челябинской области, этот предмет используют в Чесменском, Варненском, Агаповском районах, в Троицке, Магнитогорске, Челябинске. Помимо самого талисмана, удалось обнаружить множество устных свидетельств о связанном с ним обряде, о вере в его чудодейственные свойства»,

— поделилась Анна Закирова.

«В определенный период отечественной истории документы, связанные с религиозными практиками, из-за страха репрессий люди просто уничтожали. Об этом свидетельствуют, в частности, инструкции 1930-х годов об изъятии книг на арабском языке, обнаруженные в Архиве Челябинской области. В последние же годы ценные рукописные источники подчас оседают в частных коллекциях»,

— добавила Анна Закирова.

Материал для исследования Анна Закирова собирала в этнографических экспедициях в татарские поселения, расположенные на юге Челябинской области. Примечательно, что переписанные суры, аяты, хадисы до сих пор используются во время духовных практик.Как отмечает молодой челябинский исследователь, обнаруженные документы долгое время были непубличными. Находясь в семейных фондах, они воспринимались как нечто непримечательное, поэтому ветшали в процессе использования.Молодой ученый уже подготовила доклад о результатах исследования под руководством доцента историко-филологического факультета ЧелГУ Елизаветы Щетининой. С ним девушка выступила на ежегодной научной конференции Музея антропологии и этнографии Российской академии наук «Радловские чтения».Собранные в результате этнографической экспедиции документы признаны специалистами особым типом историко-этнографического источника. Как отметили в пресс-службе вуза, он нуждаются в изучении для понимания внетекстового культурного кода.