Материал для исследования Анна Закирова собирала в этнографических экспедициях в татарские поселения, расположенные на юге Челябинской области. Примечательно, что переписанные суры, аяты, хадисы до сих пор используются во время духовных практик.
«Во время экспедиции был обнаружен „Тугорек Йа Син“ — это записанный на длинной бумажной ленте текст, состоящий из тридцати шести сур Корана. Если говорить о Челябинской области, этот предмет используют в Чесменском, Варненском, Агаповском районах, в Троицке, Магнитогорске, Челябинске. Помимо самого талисмана, удалось обнаружить множество устных свидетельств о связанном с ним обряде, о вере в его чудодейственные свойства», — поделилась Анна Закирова.
Как отмечает молодой челябинский исследователь, обнаруженные документы долгое время были непубличными. Находясь в семейных фондах, они воспринимались как нечто непримечательное, поэтому ветшали в процессе использования.
«В определенный период отечественной истории документы, связанные с религиозными практиками, из-за страха репрессий люди просто уничтожали. Об этом свидетельствуют, в частности, инструкции 1930-х годов об изъятии книг на арабском языке, обнаруженные в Архиве Челябинской области. В последние же годы ценные рукописные источники подчас оседают в частных коллекциях», — добавила Анна Закирова.
Молодой ученый уже подготовила доклад о результатах исследования под руководством доцента историко-филологического факультета ЧелГУ Елизаветы Щетининой. С ним девушка выступила на ежегодной научной конференции Музея антропологии и этнографии Российской академии наук «Радловские чтения».
Собранные в результате этнографической экспедиции документы признаны специалистами особым типом историко-этнографического источника. Как отметили в пресс-службе вуза, он нуждаются в изучении для понимания внетекстового культурного кода.