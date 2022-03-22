Фоторепортаж: На Южном Урале отмечают праздник весны Навруз

Для погружения в восточную культуру отправляемся в Троицк

На Южном Урале отмечают праздник весны Навруз. Чтобы окунуться в восточную культуру: попробовать настоящий плов и чак-чак, посмотреть на яркие наряды в быстрых танцах, пообщаться с гостями России из других стран, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в Троицк, где в главном корпусе аграрного университета прошло торжество. Наше издание продолжает цикл материалов о традициях народов Челябинской области.





В здании вуза организаторы взволнованы из-за скорого прибытия почетных гостей — генконсулов Таджикистана и Узбекистана. Дело в том, что Навруз — скорее национальная традиция, чем исламский обычай, как часто принято считать. Праздник корнями уходит вглубь веков, времена намного более ранние, чем годы, когда основывалось мусульманство. Тогда Навруз был связан с зороастризмом, одной из древнейших религий.

В наше время Навруз отмечают в огромном количестве стран, когда приходит весеннее равноденствие — 21-23 марта. Это история про зарождение новой жизни — весной все расцветает. Поэтому один из важнейших атрибутов праздника — проросшая пшеница.





Для непросвещенного зрителя удивительно, когда почетным гостям подносят тарелки с проросшей пшеницей. При этом все вокруг называют это «лакомством», «традиционным блюдом».





Один из организаторов праздника, студент факультета ветеринарной медицины Аббос Хакназаров рассказал про обычай, связанный с пшеницей.

«Это еще не блюдо. Проросшее зерно, которое используют в приготовлении сумаляка — традиционной пищи. На приготовление уходит много времени, потому что семена сеют за десять дней до праздника. Потом, в процессе торжества, пшеница — атрибутика стола. Это поднимает настроение, напоминает о том, что пришла весна. Позже проросшую пшеницу переработают и приготовят сумаляк. Каждый, кто его попробует, должен будет загадать самое сокровенное желание», — рассказал Аббос Хакназаров.

Сцена тем временем пестрит яркими восточными нарядами. Артисты стремятся донести до зрителей, в том числе славянских, красоту традиционного творчества своего народа. Тут казахские танцы, кыргызские песни, стихи на узбекском и соло на трубе в исполнении таджикского музыканта.





























В завершение концерта на сцену к артистам вышли все почетные гости и также начали танцевать и петь.









В холле уже готов плов с бараниной. Блюдо такое жирное, что салфетки полностью промаслены. Делали на совесть, по-настоящему. Чак-чак тоже домашний, а не купленный в магазине — не слишком аккуратно слепленный, но с ярко выраженным сладким вкусом.





Уходя, мы услышали из толпы славянских студентов, присутствовавших на празднике, фразу: «Жаль, что Навруз только один раз в год…».

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