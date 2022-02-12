«Чтобы русский промысел не забывался». Жительница Златоуста создает кокошники

О знаковом атрибуте национального костюма в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России

Жительница Златоуста Галина Васильева создает русские народные кокошники для своей авторской коллекции. Женщина увлекается народными промыслами около десяти лет. Сначала Галина изготавливала обереги, куклы-мотанки, а два года назад сделала свой первый кокошник. О сохранении народных традиций в русской культуре, их продвижении… и нерентабельности такого вида творчества — в материале информагентства «Первое областное».

Галина Васильева по профессии художник, окончила архитектурный институт и трудовую деятельность посвятила педагогике и рисованию.

«У нас художественный город, мой отец — художник, резчик по дереву, сама я несколько лет работала в гравюрной мастерской. Направление в русское народное творчество у меня произошло десять лет назад, когда с семьей мы случайно попали на фестиваль „Трезвая Россия“. Тогда мы просто выехали в пригород на пикник, а остались на все выходные на празднование Ивана Купала. Все эти хороводы, пляски, песни произвели на меня неизгладимое впечатление. Я вернулась на работу, но не смогла вернуться к себе прежней. Поняла, что хочу быть в этом водовороте событий, лиц, что хочу углубиться в историю своего народа», — рассказывает Галина.

Сначала она вместе со своими единомышленниками создала творческое объединение «Златоустовская вечорка». Семейные посиделки, традиционные русские праздники, выступления на фестивалях и реконструкции обрядов — это то, чем занимались активисты клуба.

«Параллельно я стала увлекаться изготовлением кукол-моталок. Маленькие куколки из тряпиц были очень распространены на Руси: вот у мамы десять деток, когда же ей каждому куклу мастерить. А тут она взяла лоскуток, намотала нитками головку, ручки-ножки — куколка готова. Потом куклы стали нести смысл, оберег, значение»,

— рассказывает Галина.









В 2019 году Галина стала черпать вдохновение в интернете, тогда она наткнулась на авторские кокошники.

Старинный головной убор русского костюма символизирует покрытую голову замужней женщины. Его носили еще с X века, нарядный кокошник стремились иметь женщины и девушки всех слоев и самые богатые экземпляры передавали из поколение в поколение. Украшенные перламутром, аппликациями, а иногда и драгоценными камнями, они стали символом мастерства и искусности.

«Я ведь думала, что всю жизнь буду делать куколок, дарить их, выставлять в местных музеях, проводить мастер-классы и творческие встречи. Куколки — это целая философия в русской культуре. Но, когда я начала интересоваться кокошниками, я поняла, что вот это — мое», — признается мастерица.

Первый кокошник Галина делала два месяца, предварительно прошла обучение по интернету, закупила материалы. Постепенно ее работы приобрели авторский почерк, женщина стала выкладывать фото готовых изделий в Сети.





«Тогда меня стали спрашивать, не продаю ли я кокошники. Но как их продавать? Тем более делать на заказ, для меня это уже не творчество. Я не могу предположить, сколько времени уходит на изготовление. Бывает, полторы недели по пять — восемь часов вышивки, а бывает, и месяц. Пенсия моя практически вся уходит на закупку перламутра, жемчуга», — признается мастер.

Головные уборы Галины выполнены в русском народном стиле, однако они не претендуют на историческую достоверность. Ее изделия — это художественный вымысел и авторская интерпретация.

«На Руси кокошники пользовались большой популярностью. Были те, что носили только замужние женщины, были и для девиц на выданье. Они были разные и отличались не только по статусу, но и по регионам, временам. Для своей последней выставки я собрала коллекцию и хотела ее назвать „Кокошники от А до Б“. Но углубление в тему привело меня к выводу: я еще А не собрала», — говорит Галина.







Сама она уже несколько лет носит только длинные юбки и старается не только в свою жизнь привнести традиции и ценности русского народа, но и поделиться своими знаниями с окружающими. Мастерская Галины — ее обычная городская квартира, в которой она живет с мужем. Супруг ее творческие порывы поддерживает, развозит по выставкам и мастер-классам, которые она организует.

«Жемчужным шитьем и кокошниками занимались и продолжают заниматься многие мастера. Кто-то уходит в исследовательскую сторону, кому-то интересна связь с современной жизнью — фотосессии, клипы, продвижение для продаж. У меня же своя ниша. Я хочу, чтобы русский промысел не забывался. Можно сунуть ребенку гаджет, и он будет увлечен, а можно с ним из простого носового платка сделать куколку или зайчика, завязав платок узлами. Свои кокошники я представляю на выставках, дарю, учу делать такие же. Вношу хоть маленькую, да толику, чтобы не забывалось наше наследие»,

— резюмирует Галина.