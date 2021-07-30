На юге Челябинской области появился музей под открытым небом

Посетители круглосуточно могут потрогать экспонаты, примерить их или даже попробовать на вкус

В Чесменском районе на юге Челябинской области в этом году создали настоящий музей под открытым небом. Проект развития сельского туризма покоряет простотой исполнения и в тоже время разнообразием экскурсионных программ. Казалось бы, поставить юрту в степи, подняться с туристами на гору и показать останки мамонта можно в любой точке области. Но именно в Чесме нашлись энтузиасты и воплотили задумку в реальность. Корреспондент информагентства «Первое областное» прошла четырехчасовую экскурсию музея и пообщалась с его создателями.

В семнадцати километрах от Чесмы, неподалеку от поселка Черноборский, у подножия называемой в народе Змеиной горы расположился лагерь «Звездный». Десятки лет в небольших домиках круглое лето отдыхали и оздоравливались дети со всего района.

Шесть лет назад лагерь закрыли за нерентабельность — вложения в обновления для небольшого района оказались колоссальными. Лагерь пустовал. Когда пришло время его просто списывать и сносить обветшалые домики, за него взялась руководитель Центра развития сельского туризма Марина Овчинникова.









В прошлом году Марина выиграла губернаторский грант с проектом выездной экспозиции музея и интерактивной работой с посетителями.

«На средства гранта мы купили казахскую юрту. Наш район граничит с Казахстаном, это изначально были земли казахов, потому большая часть нашей работы связана с национальными традициями и историческим диалогом казахов и прибывших Оренбургских казаков. Лагерь перевели на баланс музея, и в этом году с помощью жителей Черноборского провели здесь субботник»,— рассказывает Марина Сергеевна, прогуливаясь среди степных трав по территории «Звездного».

Но сначала туристам показывают бор. Еще на подъезде к лагерю экскурсионная программа начинается с памятника природы регионального значения — Черного бора. Здесь растут одни из самых старейших сосен на Урале. И по традиции всех туристических маршрутов — святое место, или место паломничества. В Черном бору это лик Николая Чудотворца, написанный прямо на скале.

«Этот лик по заказу местного жителя Сергея Пыталева написал художник в 2018 году. Позже место обустроили, его освятил местный батюшка. Теперь сюда приезжают со всей округи помолиться о благополучии и здоровье сыновей», — рассказывает Марина Овчинникова.







Она продолжает рассказ о боре и по дороге к «Звездному». Он вырос на горе, которая некогда была образована от извержений на месте древнего моря, что миллионы лет назад простиралось на территории современных степей Южного Урала.

«О том, что здесь было море, говорят породы мрамора, известняка, доломита. А об извержениях свидетельствует гранит», — продолжает экскурс в историю Марина.

Уже в самом «Звездном» внутри домиков, в маленьком зале археологии, куда вместятся человек десять и где на пластиковых столиках разложены разные находки, археолог Вадим Куприянов рассказывает о самых первых раскопках в Чесме.

«На территории Чесменского района мы зарегистрировали больше тридцати курганов. А в целом здесь очень богатая на находки земля. В высохшем роднике буквально в нескольких десятках метров от этого домика найдены предметы быта и орудия труда людей каменного века. Уже известно, что сначала здесь обитали неандертальцы, а уже после их выселил человек современного типа», — поясняет историк и археолог Вадим Куприянов.





В зале археологии не только каменные орудия, здесь же представлены фрагменты керамических сосудов, предметы быта разных эпох, украшения с эпохи бронзы. На небольшом столике разложены десятки заточенных камней. Это и есть орудия труда или их остатки, пролежавшие в толще чесменской земли. Взять в руки то, что десятки тысяч лет назад лет назад служило первобытному человеку главным орудием и защитой, — невероятные ощущения. И в то же время не покидают смутные сомнения, что подобные ножи и зубила можно выкопать в собственном огороде.

«Потому что сделаны они из местных камней. Видите, как откалывали грани, чтобы получить острый шип», — поясняет археолог и показывает массивную породу со сколотыми гранями.

Вадим Куприянов не только читает лекции посетителям «Звездного», он ведет в лагере свою научную исследовательскую деятельность. Весь летний сезон он проведет здесь, на месте своей практической работы.









В другом зале биолог Евгений Чибилев, руководитель комплексной экспедиции Института системной биологии показывает останки древних животных, что миллионы и тысячи лет были погребены в округе.

«Если на юге Челябинской области покопать, то можно по останкам собрать целого мамонта. Только на территории Чесменского района мы знаем о четырех местонахождениях животных. Здесь найдены останки мамонта, шерстистого носорога, первобытного тура, саблезубого тигра, а под поселком Березиновский обнаружили зубы акул. Им примерно 200 миллионов лет. Но есть еще более ранние находки, например окаменелые кораллы — им 230—250 миллионов лет», — рассказывает Евгений Александрович.

В его зале интересно не только взрослым, но и детям. В каком же еще музее можно проверить на вес часть кости самого мамонта?! Она тяжелая, килограммов 13—14.

У Евгения Чибилева в Звездном тоже научная работа. Он — один из авторов Красной книги Челябинской области, здесь он ведет реестр животных, птиц и насекомых. Вместе с детьми, что приезжают в лагерь на исследовательскую смену с палаточным пребыванием, он ставит ночные ловушки на насекомых, наблюдает за редкими грызунами и хищными птицами.

Посетителей ведут на вершину Змеиной горы. В 2004 году от пожара сильно пострадал один из ее склонов, поэтому пробираться по бору на вершину несложно и, казалось бы, не так уж и высоко. На самом верху открывается вид на степи четырех районов: Пластовского, Верхнеуральского, Троицкого и Чесменского. По ночам видно зарево огней Магнитогорска.





После спуска туристов уже ждет ароматный чай из самовара прямо в юрте. Здесь угощает студентка Анна Закирова. Девушка разливает чай в пиалы по всем традициям тюркских народов и угощает сладостями и выпечкой. За Анной закреплены два зала: ткачества и гончарного ремесла. Девушка показывает мастер-классы и терпеливо позволяет гостям попробовать хитрости старинных промыслов и ремесел. Самотканые вещи Анна носит в повседневной жизни и предлагает на продажу свои сумки, юбки ручного исполнения.

«Такой интерактив, когда можно потрогать, попробовать, понюхать, очень нравится гостям. За два неполных месяца мы приняли почти 700 человек. Большинство из них дети. Я думаю, почти все школьники нашего района побывали здесь в экспедициях. Это же не просто знакомство, это краеведение, образование и любовь к родному краю. На днях мы встречаем 43 ребенка из Москвы. Ребята едут автобусным туром по России, организаторы завезут их к нам с ночевкой», — рассказывает Марина Овчинникова.





Ночные экскурсии открыты не только для детей. В сумерках у посетителей музея своя программа — ловушки для насекомых, полевая кузня, мастер-классы в юрте. Такой туризм привлекает не просто семьи, но и коллективы, компании. Хотя больше любителей все-таки семейного отдыха.

«В начале недели мы встречали группу из Алматы. Во время экскурсий они прикоснулись к могилам предков, побывали на местах где они жили. Гости стали и участниками большой интерактивной программы в юрте. Знакомились с традициями, ремеслом, кухней тюркских народов», — рассказывает Евгений Чибилев.

Он уверен, что у «Звездного» еще много планов и форм работы. И пусть пока большинство любителей местного отдыха осваивают озера или горы Южного Урала, у степного сельского туризма большой потенциал. А у его сподвижников — еще целый ворох задумок.