Палаточные лагеря включили в программу детского туристического кешбэка

Продажа льготных путевок начнется в ночь на 31 марта

Правительство РФ расширило программу детского туристического кешбэка. Об этом в среду, 30 марта, сообщает РИА Новости.

Теперь родители могут вернуть часть денег, уплаченных за путевки не только в стационарные, но и в палаточные лагеря.

Возможности программы расширены по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Напомним, продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта . В 2022 году механизм оформления кешбэка сохраняется.

«Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты „Мир“. В течение пяти дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая»,

— рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Чтобы получить кешбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. Семьи с несколькими детьми смогут вернуть половину стоимости с каждой купленной путевки.