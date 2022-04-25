В Челябинске назвали стоимость самого бюджетного и дорогого отдыха в детском лагере

За день пребывания ребенка в летнем лагере в 2022 году родители заплатят от 70 до 3300 рублей

В Челябинской области стали известны цены на путевки в детские лагеря. Стоимость летнего отдыха в этом году повысилась в том числе из-за роста цен на продукты. Самый бюджетный вариант, по данным контрольно-счетной палаты региона, обойдется родителям в 70 рублей за день, дорогой — в 3300 рублей.



Официальные места летнего отдыха для детей в Челябинской области объединили в единый реестр. В нем 780 учреждений, в которых летом, по данным министерства образования и науки региона, смогут отдохнуть и оздоровиться около 160 тысяч детей от 6 до 18 лет.

«Количество охваченных отдыхом детей может измениться в большую сторону, так как оно рассчитывалось в феврале — до отмены Роспотребнадзором коронавирусных ограничений. Цифра формировалась с учетом 75-процентной наполняемости смен. Теперь же лагерям разрешено работать на полную мощность», — рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

На Южном Урале есть лагеря всех видов и типов: загородные, дневного пребывания, палаточные, отдыха и оздоровления. Некоторые из них, по словам Александра Кузнецова, расположены на территории Башкирии, но в них отдыхают ребята из Магнитогорска.

«Средняя стоимость путевки в загородный лагерь в этом году выше, чем в прошлом году, — 29 182 рубля на 21 день. Но продолжительность смен в каждой организации разная, поэтому в реестре указана стоимость одного дня пребывания. Профильная смена длится 14 дней, досуговая или санаторно-курортная — 18 или 21 день. Точную стоимость путевки родители могут узнать у организаторов летнего отдыха детей», — отметила заместитель министра образования и науки региона Елена Сидорчук.

Диапазон стоимости одного дня пребывания ребенка в лагере будет зависеть от вида и типа организации. Самая бюджетная цена — в школьных. По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, таких в регионе 702. Все они с дневным пребыванием. Цена за один день — от 66 до 311 рублей.

Дороже обойдется отдых ребят в одном из загородных лагерей области — от 275 до 3295 рублей. На Южном Урале их 55, еще четыре (в них отдых стоит от 192 до 1512 рублей в сутки) расположены за пределами региона.

За день отдыха в палаточном лагере придется отдать от 240 до 2650 рублей. Таким в регионе, по данным контрольно-счетной палаты региона, всего 10.

В официальный реестр организаций для летнего отдыха детей в 2022 году также вошли четыре санатория-профилактория с диапазоном цен от 1300 до 1495 рублей в сутки, три базы отдыха (от 1091 до 2000 рублей) и два трудовых лагеря, стоимость пребывания в которых в настоящее время уточняется.

Часть затрат родители могут вернуть по программе детского кешбэка. Продажи стартовали в ночь с 30 на 31 марта.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил социальному блоку правительства Челябинской области вместе с главами муниципальных образований максимально задействовать внутренние возможности по летнему отдыху детей.

«Безусловно, с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм загрузка должна быть максимальная. Готовы выделить дополнительные средства, чтобы максимальное количество наших детей мы оздоровили у нас в регионе», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона также озвучил планы по капитальному ремонту детских лагерей в текущем году и поставил задачу восстановить заброшенные организации для летнего отдыха детей.

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Челябинской области доступен на сайте регионального министерства образования и науки. Телефоны горячей линии по вопросам летнего отдыха несовершеннолетних: +7 (351) 263-40-67 (в Челябинской области), +7 (800) 444-35-38 (всероссийская).