В челябинской поликлинике начали дистанционно оформлять справки для школы, лагеря и бассейна

Для этого в медицинской организации открыли онлайн-пост медицинской сестры

В детской поликлинике № 8 Челябинска открыли онлайн-пост медицинской сестры. Здесь здоровые пациенты дистанционно могут получить справки для детского сада, школы, лагеря, санатория, а также взять направление на анализы и узнать их результат. Как сообщил 14 января главный врач учреждения Антон Рыжий, нововведение поможет семьям экономить время.

«Если ребенок пропустил детский сад или школу не по болезни, при возвращении в коллектив ему нужна справка о неконтактности. Раньше за ней детей вели в поликлинику на прием, и поток таких обращений составлял до 12% от общего числа посетителей. Это много. Мы решили сократить количество личных визитов за счет онлайн-поста медицинской сестры», — рассказал Антон Рыжий.

Все медицинские карты в поликлинике № 8 ведутся в электронном формате. Поэтому сотрудники поликлиники всегда могут проверить, контатировал ли ребенок с больными людьми.

«Информация обо всех инфекционных заболеваниях фиксируется в нашей цифровой базе. Поэтому мы можем дистанционно отследить, была ли в садике или школе та же ветрянка. И, если не было, выдаем справку о неконтактности», — говорит Антон Рыжий.

Родители детей нововведению рады.

«Наша поликлиника вновь впереди планеты всей, в хорошем смысле этой фразы. Умнички», — написала Елена Паламарчук на странице поликлиники № 8 в социальных сетях.

Оставить заявку на нужную справку или же направление к специалисту можно через соцсети, в официальной группе ВКонтакте. Документы будут готовиться один — три дня.

«Единственное неудобство — за готовой справкой нужно прийти. Но стоять в очереди к педиатру уже не нужно — справку выдадут в регистратуре. Сейчас мы думаем, как это сделать без посещения поликлиники. Договариваемся, чтобы справки автоматически загружались в „Сетевой город“, к которому подключены образовательные учреждения региона. В нем школьники и их родители узнают оценки, получают домашние задания и могут связаться с учителем», — уточнил Антон Рыжий.

Переговоры еще идут. Разработчики «Сетевого города» выразили устную заинтересованность, но официального ответа пока не дали.