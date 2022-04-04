Челябинские лагеря почти сравнялись по ценам с черноморскими

Рассказываем про самые дорогие и самые дешевые предложения 2022 года

На прошлой неделе в России стартовала продажа путевок с кешбэком в детские лагеря. Родители отмечают, что цены на детский отдых сразу же подскочили и цена путевки порой превышает 50 тысяч рублей. Редакция ИА «Первое областное» нашла самые дорогие и самые дешевые предложения отдыха в Челябинской области. А попутно узнала, как сэкономить на поездке в лагерь.

Если лагерь работает официально и прошел проверку на безопасность, данные о нем вносят в единый региональный Реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Документ опубликован на сайте Минобра Челябинской области и доступен всем. Собственно, здесь можно и подобрать ребенку путевку. В реестре есть контактные данные лагеря и указана стоимость одного дня.

Бесспорным лидером по стоимости путевок в 2022 году стала Школа путешественников Федора Конюхова. За две недели активного лета на озере Тургояк с родителей просят 65 тысяч. Начинающим путешественникам обещают уроки лидерства и иностранного языка, а также вылазки на природу. Ночевать в палатках при этом вовсе не обязательно. Для детей приготовили номера на 2—5 человек и пятиразовое питание.

Ту же самую сумму — 65 тысяч рублей — год назад стоила смена в лагере РЖД «Аленушка» на озере Большой Еланчик. Правда, смена здесь длится не две недели, а 21 день. Об «Аленушке», где есть крытый бассейн и свои аттракционы, всегда ходили восторженные легенды. И хотя лагерь не потерял своей ведомственной принадлежности, купить путевку в «Аленушку» может любой желающий.

«Цен на этот год пока нет. Но они, наверное, снизятся. В прошлом году из-за коронавируса была неполная наполняемость лагеря. А теперь мы надеемся продать все путевки»,

— рассказали ИА «Первое областное» в бухгалтерии лагеря.

Кстати, примерно за те же деньги сегодня можно купить путевку во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черном море под Туапсе. Путевка на три недели здесь стоит от 67 до 86 тысяч рублей, но 20 тысяч можно вернуть кешбэком. Правда, придется еще потратиться на дорогу. Но билеты на поезд для школьников летом продают со скидкой

У давнего конкурента и соседа «Аленушки» — детского лагеря ЧТПЗ «Еланчик» — путевки на это лето стоят от 38,5 до 43 тысяч рублей.

Также около 50 тысяч рублей стоят путевки в двухнедельные лагеря с особой программой. Например, в Planet English Camp на озере Акакуль (работает на базе дома отдыха «Звездный») или в лагере Fox Camp для детей с диабетом (работает на базе лагеря «Лесная застава» в селе Долгодеревенское).

В среднем лагеря из реестра заявили о стоимости путевок из расчета две тысячи рублей в сутки. При таком ценнике за две недели отдыха на природе нужно выложить около 30 тысяч рублей, а за 18—20 дней отдыха — 36—45 тысяч.

По такой цене можно, к примеру, поехать в лагерь «Черемушки» на озере Сугояк, в «Горную семейку» под Кусой, в лагерь «Радуга» на озере Увильды, в «Ветерок» на озере Касарги и другие.

Радуют ценами и лагеря ММК, расположенные на границе Челябинской области — в Башкирии. Путевка в лагеря «Уральские зори», «Горное ущелье» на 18 дней обойдется родителям в 24 тысячи рублей, а на три недели — в 30,5 тысячи. Путевка в спортивно-туристический лагерь ММК «Скиф» для подростков еще дешевле — 13 тысяч за смену продолжительностью 11 дней.

Несмотря на тенденцию к повышению цен, многие лагеря предлагают путевки из расчета тысяча рублей за день. Возможно, здесь не такие комфортабельные комнаты и не такие насыщенные обучающие программы, но свежий воздух гарантирован всем.

Среди самых дешевых лагерей на Южном Урале — «Юность» на озере Увильды, «Бригантина» на Тургояке, «Лесная сказка» под Пластом, «Уралец» и лагерь имени Лаптева под Саткой, «Сосновый бор» в Уйском районе и другие. Отправить сюда ребенка можно за 18—20 тысяч рублей. И еще сэкономить, вернув половину от стоимости кешбэком.

Как и в прошлом году, семьи могут вернуть половину от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Туристический кешбэк вернется, если купить путевку по банковской карте «Мир» на сайте мирпутешествий.рф

Пока в программе зарегистрированы семь лагерей из Челябинской области. Но их будет больше. Если вы уже выбрали лагерь, но на сайте мирпутешествий.рф он еще не заявлен, позвоните в администрацию лагеря и спросите, ждать регистрации или нет.

Если лагерь не будет участвовать в программе детского туристического кешбэка, можно купить путевку с субсидией. Каждый год муниципалитеты Челябинской области направляют весомые суммы на компенсацию детского отдыха в загородных лагерях. На руки семьям деньги не выдаются. Их перечисляют напрямую лагерю. За это лагерь продает детям школьного возраста путевку со скидкой. Чтобы купить путевку дешевле, нужно принести справку из школы.

Главное, помните: при покупке одной путевки можно выбрать лишь одну льготу — или субсидию, или кешбэк. И последний, конечно же, лучше.