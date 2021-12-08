Продукты в Челябинской области подорожали на 7%

По России цены на продовольствие выросли сильнее

С января по ноябрь текущего года индекс цен на продовольственные товары в Челябинской области увеличился на 7% относительно января — ноября прошлого года. В среднем по России прирост составил 8,6%. Данные опубликовала Контрольно-счетная палата региона со ссылкой на Челябинскстат и Росстат.

Сильнее всего в Челябинской области подорожали мясо и птица — на 16,9%. Аналогичный рост произошел и по стране (+16,3%). Также в регионе заметно увеличились в цене макаронные изделия (+9,7%). По России стоимость макарон выросла на 8,7%. Рыба и морепродукты в области стали дороже на 7,3%, по стране — на 8%.

Меньше всего в Челябинской области выросли цены на сливочное масло (+1,6%), овощи (+0,9%) и алкогольные напитки (+0,1%).



