Газификацию челябинского пригорода обсудил губернатор на встрече с новым гендиректором регионального «Газпрома»

В Сосновском районе продолжается активное жилищное строительство

Гендиректор АО «Газпром газораспределение Челябинск» («Челябинскгоргаз») Антон Лебедев приступил с 9 февраля к своим обязанностям. Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым руководителем. Стороны обсудили усиление темпов по догазификации в регионе. Также Алексей Текслер заострил внимание представителей компании на важности газификации Сосновского района, где идет активное жилищное строительство, передает пресс-служба регионального правительства.

Антона Лебедева главе региона Алексею Текслеру представил заместитель гендиректора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук. Стороны обсудили темпы догазификации в Челябинской области, реализацию совместной с компанией «Газпром» программы развития газоснабжения и газификации региона на трехлетний период. Алексей Текслер отметил важность подписания с компанией «Газпром» программы развития газификации в Челябинской области. В программе определены технические мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению семи газораспределительных станций (ГРС). Возможность подключения к газу получат 22 тысячи домовладений. По соглашению объем финансирования программы со стороны «Газпрома» составляет более 700 млн рублей.

Алексей Текслер отметил, что уровень газификации в регионе превышает 70%. Однако проблема подключения новых потребителей остается актуальной.

«Если в целом смотреть на догазификацию, то у нас по региону исполнено до границ участков — 44%, число заключенных договоров — 88%. Считаю такие показатели недостаточными. В этом году работу необходимо усилить»,— акцентировал Алексей Текслер.

В регионе продолжается активное строительство жилья и производственных площадок. Поэтому число потребителей растет. Челябинская область активно включилась в программу догазификации, реализуя механизм субсидирования льготной категории граждан затрат на покупку, установку газового оборудования. Более того — в регионе увеличили эту компенсацию и число ее получателей.

Алексей Текслер также заострил внимание нового руководства АО «Газпром газораспределение Челябинск» на важности газификации в Сосновском районе, где сегодня продолжается активное жилищное строительство.

«Проблема увеличения мощности ГРС решается сегодня параллельно с проблемой износа электрических сетей в рамках программы с компанией „Россети“. Подчеркну, что все необходимые решения для увеличения уровня газификации приняты, осталось их реализовать», — сказал губернатор.

Напомним, жители западного пригорода Челябинска пожаловались губернатору во время прямой линии в декабре прошлого года на перепады мощностей электроснабжения. Территории требуется активная газификация, чтобы уменьшить нагрузку на и без того изношенные сети электроснабжения. Работа идет по всем направлениям.

Алексей Текслер выразил уверенность в успешном сотрудничестве с АО «Газпром газораспределение Челябинск» и со своей стороны пообещал всестороннюю поддержку компании в реализации совместных задач. В течение 2022 года в Челябинской области компания «Газпром газораспределение Челябинск» модернизировала сети, увеличив мощности газораспределительных станций в Миассе, Златоусте, Карабаше. В 2023 году своей очереди на подключение к газу дождутся и жители Кунашакского района. Среди них и 76-летний ветеран труда, о котором рассказывало ИА «Первое областное».