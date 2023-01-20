76-летнему ветерану труда Челябинской области ускорили газификацию дома

Уже в этом году пенсионеру обещали провести в дом голубое топливо

2023 год в Челябинской области обещает стать рекордным по темпам догазификации. Между тем, некоторые жители Южного Урала не могут годами дождаться голубого топлива, хотя газ проходит от их дома буквально на соседней улице. В ИА «Первое областное» разбирались, почему так происходит, и что изменилось.



По догазификации уже на сегодняшний день техническую возможность подключить дом к газу имеют 54 тысячи домовладений, а подключены всего около 13 тысяч. В этом году ожидается основной пик догазификации: уже на сегодняшний день заключено более 25 тысяч договоров, которые будут исполнены согласно указанным в них срокам.



Проблема дефицита пропускной способности стояла остро в нескольких территориях Южного Урала, новые абоненты не могли газифицироваться из-за нехватки объема газораспределительных станций в Златоустовском, Миасском, Карабашском округах и под Челябинском. Только в прошлом году ситуация получила разрешение. Так, в августе 2022 года губернатор Алексей Текслер и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации Челябинской области 2022—2025 годов. Согласно документа, целый ряд газораспределительных станций пройдут через техническое перевооружение — Челябинск-1, Карабаш, Кыштым, Еленинский, Кунашакский, Балашиха и Митрофановская.



За пять лет «Газпром» готов потратить в области около 711 миллионов рублей на эту работу. Часть работ уже проведена. Были построены перемычки, введены в эксплуатацию дополнительные пункты редуцирования.



Что стоит за этими сложными словами, процессами, становится понятно на примере пенсионера из села Кунашак. Здесь все еще остается острой эта проблема. 76-летний ветеран труда Ражаб Карипов вынужден трижды в день топить печь, чтобы согреть старый дом. Дочь ветерана рассказала в соцсети историю своего отца.



«Ражаб Шайхетдинович проживает в доме своего отца, ветерана Великой Отечественной войны. Дом достался моему отцу старенький. И топить в морозы отцу приходится три раза в день», — поделилась дочь Ражаба Карипова.

В местной администрации женщине объяснили, что на газораспределительной станции дефицит пропускной способности. Из-за этого ветерану пришлось бы ждать газа еще минимум четыре года.



«Но благодаря совместным усилиям правительства Челябинской области, Алексея Текслера и газовикам решение нашли. Увеличить пропускную способность газораспределительной станции «Кунашак» удастся уже в четвертом квартале 2023 года. После чего ГРО приступят к исполнению обязательств по договорам, соблюдая обозначенные в них сроки»,— рассказали в пресс-службе челябинского отделения «Газпрома».

Таким образом дом Раджаба Карипова подключат к газу к концу 2023 года. Завершатся ожидания и хозяев еще 22 тысяч домов. Их жилье можно будет подключить к новым сетям.



Сегодня включенные в мероприятия по модернизации объекты газовой инфраструктуры позволяют не останавливать сбор заявок на догазификацию. И, несмотря на то, что их подключение произойдет позднее (сроки предусмотрены программой), южноуральцы могут быть уверены, что голубое топливо обязательно придет в их дома. Контроль за этим осуществляет правительство региона. Уже сейчас в области собрали четыре тысячи заявок по догазификации от ГРС, включенных в мероприятия по техническому перевооружению. Часть из них будет удовлетворена после 2026 года, также будет газифицировано 32 котельные в восьми районах и округах области.



Напомним, в регионе жители могут претендовать на компенсацию на покупку и установку газового оборудования. Сумма выплат составила 100 тысяч рублей. По инициативе губернатора Алексея Текслера категории получателей компенсации расширились. С октября прошлого года ее могут оформить семьи мобилизованных южноуральцев.

