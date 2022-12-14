Алексей Текслер дал поручения по улучшению электроснабжения в пригороде Челябинска

Жители Сосновского района пожаловались на низкое напряжение и периодические отключения

Губернатор Алексей Текслер во время прямой линии поручил региональному Минстрою и главе Сосновского района Евгению Ваганову в индивидуальном порядке решить проблемы с электроснабжением населенных пунктов в пригороде Челябинска. В адрес главы региона поступило много вопросов на эту тему: люди жалуются на перебои со светом и низкое напряжение в сети.

Так, по словам Веры Купцовой, в поселке Кременкуль жители страдают от перепадов и длительных отключений.

«Сейчас зима, холодно. Мы полностью зависим от электроэнергии. Регулярно отключают и долго не восстанавливают. Объясняют тем, что изношены электросети», — рассказала она.

Аналогичные обращения поступили из Малиновки, деревни Ключи, Моховичков, поселка Идиллия и других населенных пунктов Сосновского района.

Отвечая на обращение, Алексей Текслер напомнил, что проблема вокруг Кременкуля появилась после того, как землю стали очень активно выделять под строительство частных домов. Энергетическая инфраструктура просто не поспевала за ростом поселка.

«Жители подключались по льготному техприсоединению до 15 кВт, и, в принципе, если бы все в порядке было с газом, этого было бы достаточно. Мы договорились с „Газпромом“ о реконструкции газовой подстанции „Митрофановской“. Никаких проблем с подключением к газу у частных потребителей больше не будет. Но там действительно необходимы также замена электрической подстанции и усиление сетевого хозяйства. Где-то месяц назад мы с Россетями договорились, что проведем ряд дополнительных мероприятий для решения этих проблем», — сообщил глава региона.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов дополнил слова губернатора несколькими цифрами: за два последних года для улучшения электроснабжения муниципалитета реконструировали 100 электроподстанций и построили 150 новых. На 2023—2024 годы запланирована реконструкция подстанции «Кременкуль». В настоящее время для улучшения электроснабжения в Кременкуле и микрорайоне Белые Росы поднято напряжение на обеих питающих населенные пункты подстанциях.

Алексей Текслер поручил Евгению Ваганову решить вопросы и по другим населенным пунктам.

«Ваша задача вместе с Минстроем — пройти по каждому населенному пункту, где есть аналогичные проблемы. Вместе с сетевиками, вместе с газоснабжающей организацией. И по каждому домохозяйству определить, что нужно сделать. Человек на 15 кВт подключился, но из-за того, что у него электроотопление, потребляет гораздо больше. Значит, нужно решить вопрос с газом. Эту проблему надо снимать», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА «Первое областное» разбиралось, из-за чего в пригороде Челябинска людям не хватает электричества.