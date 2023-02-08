Гендиректором «Газпром газораспределение Челябинск» назначили руководителя из Иркутска

Антон Лебедев приступит к обязанностям 9 февраля

Решением Совета директоров генеральным директором АО «Газпром газораспределение Челябинск» назначен Антон Лебедев. Он также занял посты генерального директора АО «Челябинскгоргаз» и ООО «Челгаз-Промэксплуатация», сообщает пресс-служба компании.

Нового руководителя коллективам газовых компаний Челябинской области представил заместитель гендиректора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук. Антон Лебедев приступит к исполнению служебных обязанностей с 9 февраля 2023 года.

До февраля 2023 года Антон Лебедев занимал должность генерального директора АО «Иркутскоблгаз».

Напомним, прежний руководитель Владимир Серадский покинул пост по собственному желанию.