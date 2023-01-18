В пригороде Челябинска улучшили электроснабжение по поручению губернатора

В проблемном поселке напряжения не хватает даже для работы микроволновок

Специалисты центральных электрических сетей «Челябэнерго» улучшили электроснабжение в поселке Северном Сосновского района, жители которого жалуются на низкое напряжение и перепады в сети. Новый стабилизатор повысит качество тока для 500 потребителей, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Работы по установке стабилизатора напряжения проводились на улице Березовой. По информации «Челябэнерго», оборудование обеспечит качественное электроснабжение потребителей начиная с дома № 16. В настоящее время идут пусконаладочные работы.

В 2023 году в поселке планируется установка еще одной трансформаторной подстанции — специально для жителей в начале улицы Березовой.

В настоящее время напряжение в сетях поселка настолько низкое, что его не хватает для работы бытовой техники. Местный житель Павел Рожков рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что свет в его доме все время моргает. Электричества не хватает для работы микроволновой печи, а мультиварка готовит пищу в два раза дольше положенного.

Поселок Северный входит в состав Кременкульского сельского поселения, откуда особенно часто поступают жалобы на плохое электроснабжение. Одно из таких обращений прозвучало 14 декабря прошлого года на прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Глава региона тогда сообщил, что существует договоренность с «Россетями» о проведении дополнительных мероприятий для решения подобных проблем. Также Алексей Текслер поручил главе Сосновского района Евгению Ваганову и областному Минстрою «пройти по каждому населенному пункту» и «определить, что нужно сделать».