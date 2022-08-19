«Газпром» вложит более 700 млн рублей в газификацию Челябинской области

Доступ к голубому топливу получат 22 тысячи домовладений

Правительство Челябинской области и ПАО «Газпром» подписали программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года. В программе определены технические мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению семи газораспределительных станций (ГРС). Возможность подключения к газу получат 22 тысячи домовладений, сообщили в пятницу, 19 августа, в правительстве Челябинской области.

«Эта программа позволит расшить все узкие места, все проблемы в газификации, которые накопились в регионе за последние годы. В частности, поможет решить проблему запертых ГРС, мощности которых были полностью распределены на действующих потребителей и не было возможности подключить новых», – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Объем финансирования программы со стороны «Газпрома» составит более 700 млн рублей.

«Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение газораспределительных станций «Балашиха», «Еленинский», «Карабаш», «Кунашакский», «Кыштым», «Митрофановский» и ГРС-1 «Челябинск». Кроме того, проложит газопровод-перемычку от ГРС «Митрофановский» до существующих сетей. Эти станции обеспечивают подачу газа потребителям в Челябинске, Златоусте, Карабаше, Кыштыме и прилегающих к ним населенных пунктах, а также в Карталинском, Кунашакском и Сосновском районах.

Увеличение производительности этих станций позволит подключать к газу новых потребителей. Доступ к газовым сетям появится у 22 тыс. домовладений и 32 котельных.