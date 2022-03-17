Южноуральцам напомнили, как получить до 60 тысяч рублей на подключение дома к газу

Главное условие — подать заявку до покупки оборудования

В Челябинской области собрано более 23 тысяч заявок от жителей региона на получение компенсации за покупку оборудования для газификации. Программа, по которой можно вернуть затраты на покупку и установку газовых котлов, действует в Челябинской области с 2021 года. Более того — в 2022 году по ней расширены категории получателей выплаты. Однако не все жители региона до сих пор знают, как принять участие в программе. На примере пенсионерки из села Париж рассказываем, какие важные моменты не стоит упускать.

Жительница села Париж в Нагайбакском районе Надежда Киртянова обратилась в редакцию информационного агентства «Первое областное» за разъяснениями. Со слов пенсионерки, они с мужем обратились в соцзащиту Нагайбакского района, чтобы стать участниками программы догазификации. Но семья получила отказ.

«В конце января мы прочитали в местной газете, что по программе догазификации выплаты по 60 тысяч теперь могут получить и совместно проживающие пенсионеры. Мой муж — инвалид второй группы. Газификация нашей улицы началась осенью прошлого года, а нам к дому газ провели только 4 февраля 2022 года. Но когда в марте я позвонила в соцзащиту, мне отказали», — недоумевает Надежда Павловна.

Женщина поясняет, что они с мужем — пенсионеры. Все затраты на подключение дома к газу у них составили 111 тысяч рублей. И семья надеялась, что эту сумму можно вернуть.

Однако по закону вернуть можно только часть затрат на приобретение и установку газового оборудования. Сумма выплаты — до 60 тысяч рублей на дом, а не на пенсионера.

До 2 марта 2022 года претендовать на эту компенсацию могли только одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Теперь в программе могут участвовать и супружеские пары 65 лет и старше, инвалиды I и II групп. Важным критерием является учет доходов заявителей — они не должны превышать двукратную величину прожиточного минимума на человека.

Однако есть еще одно, не менее важное условие.

«Гражданин, который имеет право на возмещение затрат на установку газового оборудования, сначала обращается в управление социальной защиты, получает уведомление о постановке на учет, после этого производит затраты. Затем после подключения газа представляет документы о произведенных затратах, на основании которых осуществляется возмещение затрат на счет заявителя в сумме не более 60 тысяч рублей», — поясняли в управлении социальной защиты населения Нагайбакского района.

Перед тем как купить газовый котел, нужно не только подать заявку на участие в программе, но и дождаться проверки. Специалисты выезжают и проверяют, что котел в доме еще не установлен. Только после этого можно покупать оборудование и претендовать на компенсацию затрат.

Напомним, по данным министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, на участие в программе догазификации подали заявку более 23 тысяч жителей. 2,5 тысячи подвели газ к своим домам бесплатно.