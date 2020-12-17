Дома престарелых Челябинской области проверят после трагедии в Башкортостане

О таком поручении губернатора рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина

В Челябинской области пройдет тотальная проверка домов престарелых. Такое поручение губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал после трагедии в Башкортостане, где во время пожара погибли одиннадцать постояльцев частного интерната для стариков.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сразу дал поручение провести проверку тех интернатов, которые функционируют на территории нашего региона. Проверка будет проходить с привлечением надзорных органов. Мы сейчас начинаем эту работу», — рассказала «Первому областному» информагентству министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

По данным ведомства, на территории Челябинской области работают 24 государственных и муниципальных интерната для пожилых людей. Еще один частный пансионат «Радуга Урала» получает субсидию от министерства соцотношений, поэтому также войдет в число проверяемых.

Кроме того, на территории области более двадцати частных пансионатов. Заглянут ли ревизоры туда, в пресс-службе ведомства не уточняют.

Частный пансионат в башкирском селе Ишбулдино загорелся в ночь на 15 декабря. Одноэтажное деревянное здание было охвачено пламенем за считанные минуты. Сиделка пансионата успела вывести на улицу несколько человек, в том числе одного уроженца Челябинской области. Еще одиннадцать постояльцев, в том числе двое бывших челябинцев, сгорели заживо в пылающем доме.

По словам Ирины Буториной, оба погибших покинули территорию Челябинской области более пяти лет назад. Сейчас органы проводят работу с близкими погибших, решается вопрос о возможности оказать им помощь.