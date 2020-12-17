Под Копейском при пожаре едва не сгорел мужчина

О нахождении человека в горящей квартире спасателям сообщили соседи

В поселке Октябрьский Копейского городского округа в одном из домов произошел пожар. Предотвратить трагедию помогли бдительные соседи. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в квартире на третьем этаже шестиэтажного дома, расположенного на улице Ленина. Почувствовав дым, из здания самостоятельно эвакуировались 28 человек, включая 5 детей, и вызвали пожарных. Прибывшим спасателям жильцы дома сообщили, что в горящей квартире может находиться человек.

«При помощи трехколенной лестницы пожарные проникли в квартиру, где происходило горение. В ходе разведки в ванной комнате был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. Его эвакуировали на свежий воздух. В дальнейшем хозяина квартиры передали персоналу скорой медицинской помощи, которому удалось привести его в чувства. Мужчина от госпитализации отказался»,— рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. На данный момент эксперты выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, несколько дней назад в Челябинске произошел подобный случай: из-за непотушенной сигареты загорелся диван в квартире многоэтажного дома, а поскольку здание коридорного типа, едкий дым распространился мгновенно. В результате пожара погиб хозяин квартиры.