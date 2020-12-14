Молодая женщина погибла на пожаре в бывшем общежитии в Челябинске

Ещё двое мужчин получили травмы.

Рано утром сегодня, 14 декабря, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в доме коридорного типа. Горела квартира в бывшем общежитии по шоссе Металлургов. Очевидцы сообщили, что здание было заполнено густым дымом.

Первое, на что бросили силы сотрудники МЧС, было спасение людей. Пожарные прочёсывали коридор за коридором, заглядывая в каждую квартиру. Из зоны опасности были выведены 5 человек: 3 — с помощью спаскомплектов, ещё 2 — по трёхколенной лестнице. Самостоятельно задымленное здание покинули еще 19 человек.

«В ходе тушения в квартире, где располагался очаг возгорания, обнаружен погибший (женщина, 1985 года рождения). Травмы получили 2 человека (мужчины, 1980 и 1987 года рождения). С серьезными ожогами их госпитализировали в медицинское учреждение», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работают сотрудники испытательной лаборатории, результаты их проверки позволят выяснить причину возгорания.

Сотрудники МЧС обращают внимание на то, что в домах коридорного типа продукты горения распространяются достаточно быстро. Соблюдать в таких зданиях противопожарную безопасность крайне необходимо.

«Чтобы снизить риски, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют оснастить квартиры автономными пожарными извещателями и первичными средствами пожаротушения», — советуют спасатели.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали её свидетелем, незамедлительно звоните по номерам «01», «101» или «112».