Житель Магнитогорска успел спастись из горящего пансионата для престарелых в Башкирии

Однако двое южноуральцев погибли в огне.

Два уроженца Челябинской области сгорели в частном пансионате в башкирском селе Ишбулдино. Одному постояльцу из Магнитогорска все-таки удалось выбраться из объятого пламенем деревянного дома. Его успела вывести на улицу сиделка. Об этом на своей личной странице в социальных сетях сообщила падчерица мужчины Фатима Масалимова.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с пожаром в пансионате Ишбулдино. Там был мой отчим. Отчим жив! Слава Аллаху!», — написала женщина на своей личной странице во «ВКонтакте».

Ранее Фатима Масалимова сообщала подписчикам и друзьям, что ее отчим был постояльцем сгоревшего пансионата. Однако утром, когда весть о пожаре облетела все СМИ, женщина не могла понять: жив ее отчим или погиб. Она ждала, когда МЧС обнародует список спасенных и погибших.





О самом пансионате наша землячка отзывается положительно.

«Я ездила туда с дочерью. Очень хорошая, домашняя обстановка была. Пекли пирог, были две сиделки, одна из них повар. Дедушка был доволен. Кто ходячий, смотрели телевизор, помогали другим тяжёлым. Тепло было», — вспоминает свой визит в пансионат Фатима.

В этом же заведении ранее жила мать Фатимы. У престарелой женщины были серьезные проблемы со здоровьем, она скончалась за несколько лет до этого происшествия.