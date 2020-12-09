Под Троицком при пожаре мужчина получил 90% ожогов тела

Предотвратить трагедию помог проживающий по соседству ребёнок, вызвавший спасателей.

В посёлке Мирный Троицкого района в одноэтажном частном доме произошёл пожар. Спасателей на место ЧП вызвал мальчик, проживающий в соседнем доме. Ребёнок сообщил, что в доме взорвался газовый баллон, а находящийся внутри мужчина кричит и зовёт на помощь. Чем закончилась эта история, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Незамедлительно прибыв на место пожара, спасатели обнаружили горение вещей на площади шесть квадратных метров. Житель дома — 62-летний мужчина — уже успел самостоятельно выйти на улицу, и пожарные принялись ликвидировать возгорание. Во время работы стало ясно, что причиной пожара стал не взрыв газового баллона, но спасатели всё равно эвакуировали его на безопасное расстояние.

«Пострадавшего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы с 90% ожогов тела. По предварительным данным, причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. В результате уничтожен кухонный гарнитур и кухонная бытовая техника»,— сообщили в ведомстве.

На место ЧП с работы прибыла и хозяйка дома. Она рассказала пожарным, что проживает в доме вместе с четырьмя детьми и своим дядей. На момент возгорания дети были в школе и просто чудом не пострадали.

На месте работали 29 пожарных и 7 единиц техники.