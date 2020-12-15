Среди погибших в частном пансионате Башкирии были уроженцы Челябинской области

Информацию об этом сайте «Первый областной» подтвердили в правительстве.

Среди погибших во время пожара в башкирском доме престарелых есть уроженец Челябинской области. Эту информацию сайту «Первый областной» сообщил источник в правительственных структурах региона.

«Среди погибших в Башкирии совершенно точно есть наш земляк. И, возможно, он был не один. Сейчас проверяются данные ещё по одной женщине», — сообщил наш источник.

В ночь на вторник, 15 декабря, в селе Ишбулдино на территории Башкортостана загорелся частный пансионат для стариков. Огонь очень быстро охватил старенький деревянный одноэтажный дом с мансардой. Почти все жильцы пансионата погибли. Пожарные обнаружили на месте трагедии одиннадцать тел. Ещё несколько человек успела спасти дежурившая в ту ночь сиделка.





По факту гибели постояльцев возбуждено уголовное дело. Как минимум одно нарушение в работе пансионата уже установлено. Чиновники Абзелиловского района Башкирии, где находился пансионат, заявили, что люди не должны были находиться там круглосуточно. Пансионат не имел права оказывать услугу проживания.

«На самом деле постояльцы жили там круглосуточно. Ворота частного дома, где находился пансионат, были заперты, на улицу никто не выходил. А в помещении ночью дежурила только одна сиделка. И она бы физически не смогла вывести всех из здания, когда дом загорелся», — рассказали жители села Ишбулдино.

Также, по информации представителей башкирского МЧС, здание имело статус жилого дома. Это значит, что в пансионате не были обеспечены должные меры противопожарной безопасности.