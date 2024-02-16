Алексей Текслер согласовал с президентом перенос ЧЭМК за пределы Челябинска

Владимир Путин пообещал поддержку федеральных властей и дал задание области искать инвесторов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к Владимиру Путину с просьбой о переносе вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) за черту города.

Текслер напомнил, что еще в 2019 году было подписано соглашение о снижении выбросов, однако в полном объеме комбинат договоренности не выполняет. И в связи с этим прокуратура уже предъявляет претензии к собственникам комбината.

«Нужно вредное предприятие в центре города закрыть. Вынести его за пределы города. Вместе с правительством РФ проработать вопрос сохранения рабочих, а для той части, которая требует переноса, выстраивать эту работу на новом технологическом уровне. При поддержке правительства РФ нужно привлечь инвесторов, причем желательно местных», — заявил президент.

Алексей Текслер заметил, что решение о переносе вредного производства очень важно для всех челябинцев.

«Мы всегда говорили о Челябинске как о своем любимом городе. Нам нужно двигаться в сторону выноса производств за черту города, и челябинцы будут вам благодарны. Спасибо вам огромное», — поблагодарил Владимира Путина губернатор.

Также глава региона попросил передать социальные объекты ЧЭМК в собственность региональных властей. Прежде всего речь идет о бассейне и здании Торгового центра. Их и дальше планируется использовать для нужд горожан.