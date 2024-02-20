Челябинская чемпионка познакомила Путина с необычным видом спорта

Студентка ЮУрГУ Амина Ахмадулина задала вопрос президенту про развитие шахбокса и о поддержке бизнеса в спорте

Челябинская студентка Амина Ахмадулина стала одной из немногих спортсменок, кому довелось задать вопрос Владимиру Путину во время его визита в Челябинскую область. На встрече президента с рабочими на площадке производственного предприятия «Конар» призер чемпионата мира по шахбоксу рассказала главе государства о своем виде спорта и выразила пожелание, чтобы бизнес стал оказывать еще более активную поддержку спортсменам, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Амина Ахмадулина много лет занимается спортом, однако с недавних пор освоила и новую дисциплину, которая совмещает в себе элементы шахмат и бокса. Собственно, вид спорта так и называется — шахбокс. Подробнее о нем мы рассказывали в репортаже с тренировки спортсменов. Два года подряд Амина побеждала на чемпионате России, становилась серебряным призером чемпионата мира.

«С недавних пор я начала еще и тренерскую деятельность, занимаюсь с юными ребятами — знакомлю их с этим замечательным и современным видом спорта. Но о нем пока немногие люди знают. Поэтому, задавая вопрос Владимиру Владимировичу, хотела рассказать ему о том, что в России есть такой вид спорта, а наши спортсмены показывают серьезные результаты на международной арене», — сообщила Амина Ахмадулина в телефонном разговоре корреспонденту Первого областного информагентства.

Спортсменка также добавила, что на базе ЮУрГУ открыт первый в стране центр развития шахбокса. Важную роль в его создании сыграло производственное предприятие «Конар»: на спонсорские средства были закуплены спортивное оборудование и инвентарь, проведен капитальный ремонт спортзала. Поэтому Амина Ахмадулина рассказала президенту о том, какую важную роль может играть бизнес в развитии спорта, улучшении его инфраструктуры.

«Российскому спорту из-за санкций приходится непросто. Но он живет и успешно развивается. И было бы здорово, если бы представители бизнеса стали еще активней помогать развитию студенческого спорта, создавали новые площадки для занятий спортом», — добавила Амина Ахмадулина.

Спортсменка призналась, что встреча с главой государства произвела на нее неизгладимое впечатление. В самом начале у нее было легкое волнение, но оно прошло после того, как президент обратился к рабочим предприятия с приветственным словом. Амина Ахмадулина была приглашена на встречу с президентом в числе пяти студентов ЮУрГУ, отличившихся в учебе и спорте.