Челябинская область готова к безопасному прохождению весеннего половодья

В регионе организовали 51 пункт временного размещения граждан

В Челябинской области началась подготовка к паводку. Грозит ли подтопление населенным пунктам области, выйдут ли из берегов наши реки и озера и какой сценарий наступления весны региональные службы считают удачным — в материале информагентства.

Высота снежного покрова в этом году на Южном Урале бьет рекорды. У многих жителей области это вызывает неудобства, но для водоемов, лесов и многих направлений хозяйственной деятельности такие снега — долгожданны многие годы. Вспомним, как летом жители области били тревогу — водоемы высыхают. Этот факт подтверждали и экологи, а климатологи прогнозировали окончание цикла засухи.

Прошедшая дождливая осень уже напитала землю влагой. Этим и будет отличаться нынешний паводок от прошедших в последние годы, считает министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.

«Запаса влаги в почве перед уходом под снег в 2023 году в пахотном слое почвы оказалось в 1,4—2,1 раза больше среднемноголетних. В зиму большинство рек ушло с водностью от 70 до 150%. Осадков за ноябрь — январь выпало в 1,2—3,5 раза больше обычного», — пояснила она для информационного агентства «Первое областное».

Теперь от погоды в ближайшие недели зависит, будет ли польза от такого количества осадков.

«Есть два сценария протекания весны. Если будет подмораживать ночью, а днем — тепло, то снег просто вымерзнет и не принесет достаточно влаги в водоемы. Если весна придет с активным теплом, то почва, озера и реки наконец смогут обогатиться водой. Мы надеемся на второй вариант»,— пояснила заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Галина Лаптева.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в ближайшие дни все же будет холодно. С 3 по 5 марта ожидается понижение температуры, ночью возможно до −16°, днем +1...−4°. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предварительно сообщает, что уровни воды в реках региона могут быть превышены и при умеренном протекании весны. На отдельных участках вода может подняться на 0,5—1,2 м, а на участках реки Урал — на 2 метра.

Ледоход прогнозируется согласно среднемноголетним срокам с 10 по 15 апреля. Пик половодья ожидается на большинстве рек с 5 по 15 апреля.

Для ослабления льда на водоемах его зачерняют — засыпают почвой, чтобы лед активнее таял. Чернение проведут на восьми водоемах региона, уже определен график и участки. Первое чернение проведут уже с 1 по 10 марта в Нагайбакском районе на реке Кызыл-Чилик и на Кужебаевской плотине, с 15 по 17 марта зачернят реки Сим и Мань-Елга в Ашинском районе. Затем с 15 марта по 10 апреля запланированы работы в Пластовском районе: селе Демарино на Демаринском пруду и в селе Борисовка на Верхнеборисовском пруду, а с 1 по 3 апреля технику переведут на реку Уй в Октябрьский район. Завершат работы по чернению с 4 по 15 апреля на реке Кусе.





Взрывные работы проведут на реке Тогузак в Варненском районе и на реке Сим в Ашинском. Фоторепортаж о том, как взрывают лед, мы готовили из Варненского района в 2023 году. Светлана Костина рассказала, что спасатели ПСС министерства проведут еще и распиловку льда также на реке Сим, в Троицком округе по обе стороны моста через реку Уй трассы М-36, на реке Берсуат в Брединском районе и в Кусинском районе.

«Исходя из опыта предыдущих лет, количество предполагаемых мест подтопления не увеличилось. Всего в 2024 году в результате весеннего половодья в зоне подтопления может оказаться 52 населенных пункта на территории 25 муниципальных образований. В зоне затопления (подтопления) находится 3587 жилых домов и приусадебных участков, проживает 12 453 человека», — пояснила министр.

При этом Светлана Костина пояснила, что Челябинская область полностью готова к безопасному прохождению паводка.

Так, на проведении всех превентивных мероприятий задействованы более 9,5 тысячи человек, более 3,5 тысячи единиц техники, 154 единицы плавательных средств.

«Размещение населения в случае подтопления предварительно спланировано в 51 пункте временного размещения (далее — ПВР), рассчитанных на прием 13 242 человека. Всего на территории Челябинской области имеется 445 ПВР вместимостью 130 тысяч человек», — уточняет министр.

Уже с 25 марта подразделениями ГУ МЧС России по Челябинской области развернули 26 временных постов наблюдения за уровнями воды.