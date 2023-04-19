В 2023 году уровень воды в Шершневском водохранилище поднялся на 23 см

Эксперты рассказали, что происходит с главным питьевым источником Челябинска

Жители Челябинска активно обсуждают, что Шершневское водохранилище стало мельчать. Однако, по данным экологов, уровень воды в водоеме поднялся на 23-25 см по сравнению с прошлым годом. В информагентстве «Первое областное» разбирались в тонкостях водного баланса.

Как работают Шершни?

В первую очередь стоить отметить, что Шершневское водохранилище — искусственный водоем для накопления и хранения воды на нужды Челябинска. Его уровень никогда не упадет до критических отметок хотя бы потому, что объем воды можно увеличить за счет Аргазинского водохранилища, с которым Шершни работает в каскаде.

Перед половодьем воду сбрасывают, чтобы емкость водохранилища могла принять паводочные воды. Паводок 2023 года оказался ниже среднегодовых значений, поэтому для пополнения Шершневского водохранилища с 17 апреля суточный сброс воды с Аргазей увеличили до 10,0 м3/с.

«Могу сказать абсолютно точно, что по сравнению с прошлым годом уровень воды в водохранилище на 22-24 см выше. Никаких проблем с пополнением водохранилища не существует. Представители компетентных органов не видят в этом проблем. Все идет по графику, и населению не стоит сомневаться, что уровень воды в водохранилище сильно упадет. Он будет примерно на том же уровне, что и в прошлом году, а может быть и выше», — пояснил информагентству министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Он разъяснил, что нормальный уровень воды в водохранилище — 224,5 см по Балтийской системе. Сейчас в Шершнях он составляет 223,9 см.





Но специалисты ожидают его повышение не только за счет сброса вод из Аргазей — впереди еще вторая волна паводка. Первая пополнила водоем только талыми водами с прилегающей территории. В апреле-мае ожидается приход за счет таяния снегов в горах и пополнения подземных вод.

И даже если естественного пополнения окажется недостаточно, «подведут» Аргази для Шершней есть альтернативный вариант — переброска воды из Долгобродского водохранилища, — разъяснили в министерстве экологии региона.

От чего еще зависит уровень воды?

Кроме переброски воды и естественной подпитки существует еще масса других факторов, от которых в Шершневское водохранилище, словно, огромный организм живет и то уменьшается, то увеличивается.

Начальник челябинского Гидрометеоцентра Валерий Кочегоров рассказал, как климат и погода влияют на водную среду. Вообще Гидрометеоцентр мониторит ситуацию с объемом воды на естественных водоемах, потому что на искусственных действуют эксплуатирующие организации. По словам Валерия Кочегорова, на Южном Урале сейчас наблюдается цикл падения уровня воды на всех водоемах.

«Ярко выраженный маловодный период наблюдается уже семь лет. Он зависит от уровня осадков, ветра, антропогенного и естественного воздействия на среду. Самый критичный цикл падения воды наблюдался в конце 1970-х годов, когда водоемы обмельчали на 40-90 см. После этого их объем опять восстановился. Сейчас мы вновь наблюдаем этот природный цикл», — пояснил Валерий Кочегоров.

Его слова подтверждает и доктор биологических наук, доцент, декан факультета экологии ЧелГУ Альвира Сибиркина. Эколог рассказывает, что основную тревогу обывателей вызывает длительный период падения воды. Он в два раза дольше цикла подъема.

«Вода в водоеме может пополниться за 6-7-летний цикл подъема, а падать в два раза дольше — и может достигать 12-20 лет. Мы как раз в таком цикле падения пребываем», — поясняет Альвира Сибиркина.

Когда ждать пополнения воды в озерах Южного Урала?

Итак, водоемы Челябинской области, как естественные, так и искусственные так или иначе переживают цикл падения уровня воды. Ученые наблюдают его уже семь лет. Но уже в этом году эксперты видят положительную динамику.

«Визуально кажется, что те же Шершни стали мельчать. Однако после нынешней зимы уровень воды здесь поднялся на 22-25 см, по сравнению с прошлым годом. Цикл подъема обязательно вернется к нам. Кстати, коренные челябинцы могут вспомнить, как залило водами Смолино почти половину района Сельмаша. Это как раз был пик цикла», — отмечает Альвира Сибиркина.

О том, что цикл падения воды завершился сказал Валерий Кочегоров. Он сослался на итоги недавнего совещания среди ученых и географов Урала.

«Полагаясь на научные наблюдения, специалисты считают, что уже в следующем году начнется многоводный период для нашего региона», — такой позитивный прогноз передает он.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал информационному агентству «Первое областное», что получает от южноуральцев обращения по теме.

«Совет мониторит ситуацию. Прежде всего, Шершневское водохранилище, — это искусственный регулируемый объект, в рамках которого федеральный орган „Центррегионводхоз“ ведет наблюдения по всей стране. Ежегодно с целью регулирования водохранилища и контроля от подтопления или на оборот нехватки воды проводятся специальные мероприятия федеральным органов. Если смотреть в целом, на озерах, не водохранилищах, в Западной Сибири и на Урале наблюдаются понижения уровня вод. Это подтверждают ученые. Речь идет о естественных циклах, и мы на пике, скоро вода будет прибывать. Конечно, год году рознь, все еще зависит от осадков снега, но их объективно мало в этом году», — пояснил Рашид Исмаилов.