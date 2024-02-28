В Челябинской области предупредили о массовом заморе рыбы из‑за снежной зимы

Лед промерз на метровую толщину

Угроза массового замора рыбы на водоемах Челябинской области может возникнуть из-за снежной зимы. Таким опасением с корреспондентом информагентства поделились в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.

Замор рыбы из-за кислородного голодания под толщей льда практически ежегодное явление. Как правило, спасением в таких случаях становится распил льда и лунки, которые способны насытить воду кислородом. Но не всегда эта работа оказывает ожидаемый эффект.

Первый прецедент с замором в этом году замечен в начале февраля на пруду Диханов возле кыштымского санатория «Дальняя дача». На обращения рыбаков отреагировали в территориальном отделе Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству. На пруд выезжали специалисты, анализировали показатели кислорода в воде, взяли пробы на химический анализ воды и исследовали погибшие особи.

«Выпиловка льда может и не помочь. Представьте, что толщина льда один метр, рыба поднимается к лунке, а занырнуть уже не может. Если по ночам низкие температуры воздуха, что мы и наблюдали в последние недели, рыба может просто вмерзнуть в лед. К сожалению, это природные условия, на которые невозможно повлиять. Поэтому да, на небольших водоемах сезонный замор рыбы ожидается», — отметила заместитель начальника отдела Галина Лаптева.

Она пояснила, что в этом году очень много снега, что неизменно провоцирует гибель рыбы из-за нехватки воздуха.