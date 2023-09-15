Аграрии Челябинской области столкнулись с пшеничной аномалией при сборе урожая

Крупные сельхозпроизводители будут помогать небольшим фермерским хозяйствам

Заниматься земледелием — значит, зависеть от небесной канцелярии. Аграрии, которые выращивают зерновые культуры, всегда идут на риск. В этом году сельхозпроизводители Челябинской области впервые столкнулись с аномальным явлением — в колосе пшеницы стало прорастать зерно. На это повлияли обильные дожди продолжительностью в три недели. Пока нет точных цифр, какой процент урожая пострадал. Однако уже сейчас прогнозируют, что придется отправлять элитные злаки на комбикорм. Подробнее о проблеме аграриев и ее решении читайте в материале корреспондента ИА «Первое областное».



Аграриям удалось собрать часть урожая в начале августа. Потом на регион обрушились ливни. Спустя три недели, когда в области установилась солнечная погода, фермеры столкнулись с невиданным — проросшей на корню пшеницей.





В поселке Скалистый Троицкого района аграрии в августе успели убрать 17% урожая с 25 тыс. гектар земли. Перед дождями хлебостой стоял в полной спелости — зерно было сухим. Пшеницу третьего класса (продовольственное зерно) планировали сдать на муку переработчикам. После ливней оно сразу потеряло в качестве (стало 5 класса) и теперь пригодно только на фураж (корм для животных, — прим. автора).

Сельхозпроизводители столкнулись с непростой задачкой: часть зерна надо оставить на весенний посев на следующий год, часть собрать для поставки на муку и часть отправить на комбикорм.

Качество урожая определяют на Троицком элеваторе. Оно проходит такой путь: после уборки зерно отправляют в лабораторию. Там специалисты делают оценку качества злаковых культур и в зависимости от этого дальше отправляют в определенный силос (корпус элеватора, — прим. автора).





Каждый силос в Троицке по высоте сравним со статуей Христа-Искупителя в Бразилии — ровно 30 метров, отметил гендиректор ООО «Троицкий элеватор» Валтер Магакян. В отдельном корпусе элеватора хранится по 600-650 тонн зерна в зависимости от его качества. Из силосов злаковые культуры поступают на транспортерную ленту, а потом их отправляют на разные нужды.





«Уборочную кампанию начали сегодня. Уберем, конечно, с потерей качества. Проросли первые посевы. Последние посевы мягкой пшеницы в более-менее нормальном состоянии. Особенно пострадала твердая пшеница. Степень прорастания увеличивается с каждым днем. После уборки будем определять, сколько процентов какого качества зерна. Будем решать, что и куда отправлять»,— рассказал Валтер Магакян.





Аграрии настраиваются на круглосуточную работу. Ее много, поэтому будут выводить дополнительных людей, использовать сушильные машины по максимуму, чтобы сохранить урожай. Но и тут кроется проблема. Зерно нужно собирать только в сухую погоду. Из-за утренней росы и ночной влаги время работы сократиться до нескольких часов. Будут стараться выходить с 11 утра и заниматься сбором до 8 вечера.





С сушильными аппаратами тоже не все гладко. Для их использования нужно дизельное топливо, которое за последнее время резко выросло в цене. Руководитель опытного предприятия «Троицкое» Сергей Малышев озвучил, что у них работает единственная в районе сушилка на газу.

«Нам еще немножко дешевле выйдет. Те сельхозпроизводители, у которых дизельные сушилки, им сильно дорого будет доводить зерно до кондиции», — отметил Сергей Малышев.





Предприятие помимо зерновых культур занимается животноводством. Это немного скрашивает сложившуюся ситуацию: пророщенную пшеницу можно будет пустить на корм коровам.





«Стоимость зерна 3 класса — 13 тыс. рублей. 5 класс стоит на 3-4 тыс. дешевле. Даже если сейчас переработчики будут принимать его по 9-10 тыс. рублей, то 3-4 тысячи сельхозпроизводители потеряют из-за обильных осадков (так как сейчас зерно стало 5 класса, — прим. автора). У нас есть палочка-выручаловка — фуражное зерно мы скармливаем коровам. Получаем с этого молоко и восполняем пробел в 3-4 тысячи. Те, кто не занимаются животноводством, не смогут восполнить финансовые потери», — объяснил Сергей Малышев.





Крупные аграрии будут помогать небольшим фермерским хозяйствам. К решению проблемы с пророщенной пшеницей подключилось региональное правительство и областной Минсельхоз.

«У них нет сушильных аппаратов, чтобы сохранить то, что они соберут. Будем принимать у них зерно, также сейчас ведем переговоры по закупу именно некачественного пророщенного зерна. У нас сушильные аппараты позволяют в сутки сушить 1,5 тыс. тонн зерна. Будем решать проблемы и их, и наши — сообща», — сказал Валтер Магакян.

Небольшим фермерам придется сложно, признал первый замглавы минсельхоза Челябинской области Евгений Литвинов. С фуражным зерном они не окупят вложенные средства на посевную. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера ведомство провело совещание с руководством элеваторов, переработчиками, птицеводами и животноводами.

«Особое внимание руководство области уделило небольшим фермерам. Крупных аграриев попросили поддержать небольшие фермерские хозяйства. Купить у них зерно, и по хорошей цене», — сказал Евгений Литвинов.





В целом в этом году в Челябинской области убрали 25% зерна (с площади 350 тыс. гектар получили 550 тыс. тонн зерна). В прошлом году в это же время показатель достигал 70% на всех площадях.

Региону ежегодно в среднем требуется 4 млн тонн продовольственного зерна. В прошлом году убрали больше 2 млн тонн, в этом ставили в план 1 млн 800 тыс. тонн, но в то же время понимали, что погода из года в год не повторяется. Объем сбора будет тот же, но иного качества. Добавим, еще 2 млн тонн зерна область покупает на соседних рынках.





По словам Валтера Магакяна, ситуация с пшеницей не сильно скажется на стоимости хлеба. Он уточнил, что мука составляет только 10% от цены изделия. Остальное — это топливо, электроэнергия и другие факторы. Евгений Литвинов уточнил, что рынок отрегулируют.

«Скачок цены мы ожидаем, но не очень высокий. Он будет не только из-за того, что нам своего продовольственного зерна не хватает. Сегодня ситуацию мы все знаем, которая возникла с резким ростом цены на топливо. Это серьезный триггер для наших аграриев, это серьезно скажется в общей рентабельности. Поэтому сейчас оценку делать рано, потому что вчера и сегодня наши аграрии вышли снова в поле», — добавил Евгений Литвинов.

Полную картину по качеству и не достающему объему зерна аграрии сделают только на следующей неделе. В случае его недобора будет два варианта: использовать пшеницу из своих запасов или покупать на соседнем рынке.